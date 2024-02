Overheid breekt meerdere keren onopgemerkt in bij bedrijf in havengebied

Bij een bedrijf in het Noordzeekanaalgebied, waaronder de Amsterdamse haven valt, is de afgelopen periode drie keer ingebroken. Alleen was dat niet door criminelen, maar door de overheid. De beveiliging van het bedrijf en ook de samenwerking van de douane en de politie werd getest. Het bedrijf had de insluipers niet door.

Waar het bedrijf precies zit, is niet duidelijk. Het bedrijf houdt zich wel bezig met de opslag en overbrengen van zeecontainers op schepen voor de binnenvaart. Volgens de douane spelen dat soort bedrijven vaak onbedoeld een rol bij de drugssmokkel. "Doordat drugs en/of grondstoffen voor drugs ongemerkt in containers kunnen worden gestopt of uitgehaald." De containers waar mee wordt gewerkt komen onder andere uit Midden-, Zuid-Amerika en Azië.

Onder een hek doorkruipen

Het doel van het naar binnensluipen bij het bedrijf was om te bekijken hoe het zat met de beveiliging. Het bedrijf wist dat het zou worden geprobeerd, maar wist niet wanneer dat zou zijn. De 'inbrekers' kwamen de eerste keer op het terrein door onder een hek door te kruipen, de tweede keer door vanaf een bootje op de kade te stappen. Beide keren dat het terrein werd betreden had de beveiliging het niet in de gaten.

Om naast de beveiliging ook de alertheid van de politie en douane te testen, werd er een derde - onaangekondigde - keer het terrein betreden. Agenten, mensen van de douane, de politiehelikopter en drugshonden werden wel opgeroepen, maar volgens het Rijk 'werd ook duidelijk dat de afstemming tussen deze twee diensten voor verbetering vatbaar is'. Na de derde keer is de test stopgezet, zodat de politie en douane niet vaker onnodig hoeft uit te rukken.