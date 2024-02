Tot acht jaar cel geëist voor ronselen minderjarigen voor plegen overvallen

Volgens het OM hebben de vermoedelijke ronselaars zelf geen overvallen gepleegd, maar deden zij wel aan de voorbereiding en de planning daarvan. Zo werden locaties, kleding en wapens door de twee verdachten geregeld. "Uit tapgesprekken en chatberichten in de telefoons is de rolverdeling tussen de verdachten duidelijk geworden", aldus het OM.

De mannen gaven instructies mee aan de uitvoerders over wat te doen wanneer zij op de locatie waren en de overval moesten plegen bij een winkel of tankstation. "De vijf minderjarigen werden door de twee vermoedelijke ronselaars op een goedkope manier gebruikt", schrijft het OM. "Ze kregen enkele tientjes betaald voor het plegen van soms gewapende overvallen." De buit zelf moesten zij vervolgens bij de ronselaars inleveren.

Overvallen

In mei vorig jaar vertelde de politie al aan AT5 dat er signalen waren dat deze praktijken op grote schaal speelden. "En dat maakt het natuurlijk nog verdrietiger, het verhaal", vertelde een woordvoerder van de politie toen. Winkeliers aan het Bijlmerplein waren vaker het slachtoffer van overvallen, sommige zaken zelfs vier keer. Ton de Langen, eigenaar van fotowinkel De Boer, vertelde in mei vorig jaar dat er meer handhaving in de buurt te zien was. "Ik denk dat dat voor overvallen wel positief is, alleen de kleine criminaliteit, de diefstallen, dat reist nog steeds de pan uit."

In totaal werden er, in verschillende samenstellingen van de minderjarigen, zes gewapende overvallen of pogingen daartoe gedaan in Amsterdam, Diemen en Huizen. In februari 2023 werd op het Bijlmerplein twee keer een drogisterij overvallen, in Huizen een tankstation op 18 februari vorig jaar en ook werd er op 7 april vorig jaar in Diemen een tankstation overvallen.