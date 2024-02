Bedrijven in havengebied gaan onderling stroom verdelen

Verschillende bedrijven in het havengebied hebben met Liander een flexibel groepscontract getekend. Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit enorm toe. Om te voorkomen dat ergens de stroom op is hebben de bedrijven met de netbeheerder afgesproken wanneer ze de stroom hard of juist minder hard nodig hebben. Hierdoor kan de stroomtoevoer beter worden verdeeld en wordt voorkomen dat bedrijven gedwongen tijdelijk geen stroom hebben.