Wethouder Sofyan Mbarki weer voor de klas op mbo: "Zonder mbo'ers een hele andere economie"

Op het MBO College Noord hebben studenten vandaag een nieuwe leraar: wethouder Sofyan Mbarki gaat met ze in gesprek over onder andere ondernemerschap. Vanaf vandaag bezoekt hij de school wekelijks, de ene week op de locatie in Noord en de andere week in Zuidoost. Nadat leerlingen even nodig hadden om in te komen, brandde de discussies los: "Hoe kan Amsterdam het leven voor ons dan echt beter maken?"

AT5

"Wie weet wat een wethouder doet?", dat is één van de eerste vragen van wethouder Mbarki tijdens zijn les op het mbo vanochtend. "Wie gaat er wel eens naar de gemeente toe?", probeert hij opnieuw, maar ook op die vraag krijgt hij weinig respons uit de zaal vol studenten. Samen met horecaondernemer Won Yip vult hij vandaag anderhalf uur met gesprekken en discussies met studenten over ondernemerschap, wonen in Amsterdam en hoe jongeren het zelf kunnen gaan maken als ze maar genoeg hun best doen. Om de week doet hij dit met een andere succesvolle ondernemer in de stad. De waarde van het mbo "Het is jaren geleden dat ik voor de klas stond, maar het ging goed", vertelt Mbarki. Voordat hij wethouder werd stond hij voor de klas: "Zonder mbo ziet onze economie er echt heel anders uit. Ik denk dat het goed is als we ons dat realiseren en dat de studenten zich bewust worden van dat ze een hele belangrijke doelgroep zijn. Ze moeten in aanraking komen met het bedrijfsleven." Na een stroeve start beginnen de studenten zich iets comfortabeler te voelen, waardoor er na een kwartier toch nog een gesprek op gang komt. De bedoeling was om het voornamelijk over ondernemerschap te laten gaan, maar als de studenten eenmaal in gesprek zijn, gaat het over allerlei onderwerpen: de wooncrisis, belastingen en de vraag hoe inclusief Amsterdam eigenlijk is.

wethouder Sofyan Mbarki en horecaondernemer Won Yip - AT5

Won Yip vertelt de jongeren waar hij zijn successen aan te danken heeft: "Ik ben per ongeluk in de horeca terechtgekomen en kwam er gewoon achter dat dat was waar mijn kracht ligt." Maar niet iedereen is meteen enthousiast over wat hij allemaal zegt: "Dus je hebt eigenlijk niks aan een opleiding?" en "Waarom neemt u geen stagiairs aan in uw zaken?", vragen studenten hem kritisch als hij zijn verhaal doet.

Quote "Op deze manier gaat iedereen opnieuw nadenken over bepaalde onderwerpen" Sofyan Mbarki - wethouder mbo

"Ik heb veel geleerd over horecaondernemingen en hoe dat werkt", vertelt een studente achteraf. Een mede-student: "Ik vond het niet zo inspirerend. Ik heb wel meer geleerd dan ik al wist, maar ik was het ook echt niet eens met sommige dingen." En ook dat laatste is volgens de wethouder erg waardevol: "Dan gaan ze echte vragen stellen en krijg je echte antwoorden van ze, zo gaat iedereen opnieuw nadenken over bepaalde onderwerpen." Volgende week is hij met een nieuwe ondernemer te gast op MBO College Zuidoost. Vanaf dan zal hij om de week les geven op één van de twee locaties.