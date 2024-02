Miniserie Kronieken van Rob #3: Sekswerk, zonder liefde

In de serie Kronieken van Rob vertelt Amsterdammer Rob van Delden over de wervelwind die zijn leven is. Van een carrière als sekswerker en professioneel windsurfer, tot drugsdealer en adrenalinejunk. In deze aflevering gaat Rob terug naar de Casa Rosso, waar hij twintig jaar op het podium seksshows gaf met zijn toenmalige vriendin.

De nuchterheid waarmee Rob praat over de seksshows illustreet wat het voor hem betekende. “Ik heb het altijd zonder gevoel gedaan, het was geen seks. Het was gewoon geld verdienen.” Ondanks dat Rob het oude sekswerk van zijn moeder op de Wallen haatte, raakte hij zelf verstrengeld in het wereldje. “Zij dacht dat zij de grootste hoer was van Amsterdam, ik dacht nou dan kan ik dat beter. Het was een soort competitie tussen mij en mijn moeder.”

“Je zat op een verhoogd podiumpje, en daar zat dan een schijf op met een bed. En dat draaide rond. Daar deed je dan je ding, je seks.” Rob praat heel zakelijk over de live seksshows die hij in de Casa Rosso deed. Want dat is ook wat het volgens hem was. Werk. “Er zaten altijd mensen te kuchen en van alles te doen met allerlei geluiden om je heen. Veel jongens die ook die shows deden raakten dan afgeleid, maar ik niet. Ik zat soms zelfs te kletsen met het publiek.”

‘Privé kon ik nooit brengen wat een vrouw wilde’

Terwijl veel mensen vaak denken dat het sekswerk dat Rob op het podium deed leuk was, kijkt hij er zelf anders op terug. “Het was een grote masquerade. Omdat ik gewend was zo gevoelloos seks te hebben voor werk, kon ik privé nooit brengen wat een vrouw wilde.” Volgens Rob zijn veel van zijn relaties stukgelopen door zijn werk in de Casa Rosso. “Ik deed vaak gewoon tien minuten mijn showtje, alsof ik op het podium was, knuffelen en zoenen kwam er niet bij kijken. Uiteindelijk is dat wat veel meiden wel wilden.”

Het is de keerzijde van het sekswerk dat Rob jarenlang heeft gedaan, dat hem tot op de dag van vandaag achtervolgt. “Ik wil gewoon een spontane vrouw ontmoeten waar ik echt een klik mee heb. Want vrouwen vragen altijd wat je in je leven gedaan hebt, maar als mijn over mijn verleden gaat, gaat het altijd direct over. Natuurlijk heb ik behoefte aan iets echt, maar dat heb ik niet. Nooit gehad ook.”

De miniserie ‘Kronieken van Rob’ is onderdeel van het programma Damsko.