Coffeeshop in Zuid overvallen door man met mes

Een coffeeshop aan de Vechtstraat in zuid is zaterdagavond overvallen. De dader bedreigde het personeel met een mes. Een woordvoerder van de politie laat weten dat hierbij geen gewonden zijn gevallen.

De dader liep rond 20.40 uur gewapend een coffeeshop binnen aan de Vechtstraat. De man sloeg daarna op de vlucht en de politie is nog naar hem op zoek.

Via Burgernet is een signalement van de man verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 175 centimeter lang. Hij is volledig in het zwart gekleed, draagt een zwarte muts en heeft een zwarte plastic tas bij zich. Omstanders wordt aangeraden de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.