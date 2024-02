De Spot: Liesbeth zag als pedicure veel van haar collega's verdwijnen

Liesbeth Visser is al zo'n 16 jaar medisch pedicure, maar volgens haar is het vak aan het uitsterven. Door corona zijn volgens haar veel pedicures gestopt, waardoor alleen nog de medische pedicures zijn overgebleven.

Sinds corona is er volgens Liesbeth een schifting ontstaan in het werkveld. Vanwege de maatregelen mochten tijdens de pandemie op een gegeven moment alleen pedicures weer aan het werk die een medische achtergrond hadden, dat waren de medische pedicures. De 'voetverzorgers' zonder medische achtergrond, die doorgaans ook pedicure worden genoemd, mochten niet werken.

Volgens haar zijn daardoor veel van haar collega's gestopt. Ze merkt het aan haar overvolle agenda, en dat klanten aangeven dat het heel moeilijk is om een afspraak te krijgen bij pedicures in de stad. Bovendien rust er volgens haar een stigma op het vak van pedicure. Veel mensen zouden het vies en onsmakelijk vinden, maar volgens haar is het nu belangrijker dan ooit dat mensen een pedicure bezoeken.

"Sinds corona zijn steeds meer mensen gaan sporten en lopen, die voeten hebben enorm veel aandacht nodig", aldus Liesbeth.