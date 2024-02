Stad nl Verhuurder moet dubbel glas in woning plaatsen: "Baanbrekende uitspraak van rechter"

De verhuurder van een monumentaal pand in de Utrechtsestraat moet binnen vier maanden dubbel glas plaatsen of anders de huur omlaag gooien. Want volgens de rechtbank mag enkel glas in huurwoningen worden gezien als een 'gebrek'. Een baanbrekende uitspraak zegt stichting !Woon: "Dit verstevigt de positie van huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen enorm."

Christine kwam zo'n acht jaar geleden wonen in de Utrechtsestraat. Ze kon drie verdiepingen huren - 75 vierkante meter in totaal - in een monumentaal pand uit 1665. Bij zo'n oud pand horen ook gebreken. Heel goed geïsoleerd is het allemaal niet. Zo bestaan alle ramen aan de voorkant allemaal uit enkel glas. "Buiten het feit dat het heel gehorig is, is het voornamelijk heel erg koud en tochtig. Vooral tijdens de winter is het heel erg koud.

Het monumentale pand aan de Utrechtsestraat - AT5

Christine zegt dat ze een of twee jaar geleden terug bij haar huurbaas aan de bel trok. "Midden in de energiecrisis. Ik maakte me zorgen over de energierekening. Ik vroeg of er iets aan de isolatie gedaan kon worden. Daar werd negatief op gereageerd."

Quote "Het is nieuw dat enkel glas als gebrek wordt gezien" Ayelt de Wit - stichting !Woon

Christine nam contact op met stichting !Woon en besloot naar de rechter te stappen. En die oordeelt dat enkel glas in haar huurwoning een gebrek is. Volgens Ayelt de Wit van stichting !Woon een baanbrekende uitspraak. "Het is nieuw dat enkel glas als gebrek wordt gezien. Een gebrek is een situatie in de woning die het huurgenot schaadt. Dat kan een lekkage zijn en in principe is in dit geval enkel glas ook een soort lekkage. Er lekt warmte naar buiten en er komt kou naar binnen. De rechter windt er geen doekjes om en zegt 'enkel glas is niet meer van deze tijd dus verhuurder: plaats dubbelglas'."

Christine voor haar slecht geïsoleerde ramen - AT5

Nederland telt zo'n één miljoen woningen met enkel glas, alleen al in Amsterdam zijn het er honderdduizend. Daarom is de uitspraak volgens De Wit zo belangrijk. "Deze uitspraak geeft een opening ook voor andere huurders om een dergelijke procedure te starten." De verhuurder kan nog in hoger beroep. De Wit: "Als deze uitspraak in hoger beroep nog een keer wordt bevestigd ligt er jurisprudentie en dan hebben we echt iets om mee vooruit te gaan. Het mooiste zou zijn als het direct wettelijk wordt geregeld. Dat ook de minister zegt dat enkel glas een gebrek is. Alleen zover is het nog niet. Maar dat zou de kortste weg zijn." Christine had van tevoren niet verwacht dat deze zaak zoveel impact zou hebben. "Toen ik eraan begon, deed ik het primair voor mezelf. Ik was nieuwsgierig naar mijn rechten als huurder. Maar gedurende de tijd besefte ik ook dat het iets groters was dan alleen dit stuk. Daarom ben ik dubbel zo blij met de uitspraak."