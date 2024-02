Floor is de grootste Madness-fan: "Dit verbindt zo enorm"

In de spot staat Floor Krützmann die misschien wel de grootste fan is van de Britse band Madness. Ze richtte zelfs de officiële fanclub op voor deze Britse ska-band en bezoekt als alles mee zit wel zes optredens per jaar.

Van meerdere posters en vlaggen aan haar muur, de bandshirts die ze draagt tot de tatoeages op haar Madness-arm: wie Floor Krützmann tegenkomt hoeft zich niet af te vragen wie haar favoriet artiest is. Ze is een echte Madhead, zoals fans van Madness zichzelf noemen. Ze is zelfs zo'n grote fan dat ze in 2018 de officiële fanclub heeft opgericht.

Vriendschappen

En daar houdt ze ook een hechte gemeenschap aan over, zo heeft ze Madnessvrienden vanuit het hele land. "Dat is iets zo bijzonder. Dit verbindt zo enorm", vertelt ze wanneer ze een foto laat zien met haar vrienden in de Londense wijk Camden. Maar ook van de bandleden zélf is ze geen onbekende.

De miniserie ‘De Spot’ is onderdeel van het programma Damsko.