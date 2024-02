Wat kunnen de Ajacieden en fans verwachten in het Noorse Bodø? "Maak je geen zorgen om ijsberen"

Morgenavond spelen de mannen van John van ’t Schip een belangrijke uitwedstrijd in de Conference League tegen de Noorse club FK Bodø/Glimt. De wedstrijd is wel even iets anders dan Heerenveen uit, want de club uit het vissersplaatsje met ruim 55.000 inwoners ligt net boven de poolcirkel.

Toeristen komen meestal naar de afgelegen stad voor de natuur en in de hoop een glimp van het noorderlicht op te vangen. Maar de ongeveer vierhonderd meegereisde Ajax-fans en de 23-koppige Ajax-selectie zullen afreizen voor maar één doel: overwintering in de Conference League, het derde clubtoernooi van Europa.

'Perfect weer'

"Het weer is perfect", vertelt de Noorse journalist Freddy Toresen, clubwatcher van Bodø/Glimt voor de plaatselijke krant. "We zitten net boven de poolcirkel, maar we zitten gewoon drie graden boven nul." Het had ook zomaar anders kunnen zijn, want de temperaturen dalen soms tot -15 graden in het vissersstadje. "Als het dan ook nog waait, dan kan het gewoon als -25 graden voelen. Dat is echt hel en horror", aldus Toresen.

Horrorscenario

Geen hel en horror voor de Ajax-spelers en meegereisde fans wat dat betreft dus. Maar er is nog altijd een ander horrorscenario, want verliest Ajax, dan vliegen ze uit de Conference League. "Ik denk dat Ajax zich moet opmaken voor een grote uitdaging", vertelt Toresen. Mats Arntzen, sportjournalist voor een grote krant in Noorwegen, deelt de die mening, hij denkt dat het geen koud kunstje zal worden voor Ajax om te winnen tegen de Noren. "Ik denk dat Bodø/Glimt favoriet is op dit moment. Ajax zal zich moeten klaarmaken voor een moeilijke test morgen."

De wedstrijd in Noorwegen begint donderdag om 18.45 uur.