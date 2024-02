Alle snelwegblokkeerders inmiddels vrij

Er zitten geen klimaatactivisten meer vast voor het blokkeren van de A10 Zuid. De laatste demonstrant is vandaag vrijgelaten.

Dat meldt Hart van Nederland. De laatste activist weigerde in eerste instantie zijn of haar gegevens te geven en zat daarom een nacht vast, maar is inmiddels gezwicht.

In totaal werden er gisteren 31 activisten overgebracht naar het cellencomplex. Zij waren onder meer met fietsen of gehuurde auto's de snelweg opgegaan, met het doel het verkeer te blokkeren. Het Openbaar Ministerie zal bepalen welke straf zij krijgen. Tijdens de vorige blokkade van de A10 door Extinction Rebellion kwamen de enige zes activisten die daadwerkelijk straf kregen weg met een boete van 200 euro, dus mogelijk is dat nu opnieuw zo.

Naast de 31 activisten die naar het politiebureau werden gebracht werden zo'n 300 activisten die op de A10 Zuid zaten in bussen meegenomen. Volgens de politie waren ze aangehouden, maar het Openbaar Ministerie heeft ervoor gekozen hen niet te bestraffen. Hun gegevens zijn zelfs niet genoteerd en ze zijn een stuk verderop, op een parkeerterrein in Noord, uit de bus gelaten.

De blokkade van de A10 Zuid begon gisteren, net als de vorige keer, weer rond 12.00 uur. Opnieuw werd er door de politie geen poging gedaan om de grootste groep demonstranten tegen te houden. Wel werden ze iets eerder van de snelweg gehaald, maar het duurde alsnog meer dan drie uur voordat er weer auto's over de A10 Zuid konden rijden.