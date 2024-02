Groot deel Tweede Kamer ziet uitbreiding wietproef naar Amsterdam niet zitten

De PVV, NSC, BBB, CDA, CU en SGP, samen goed voor precies de helft van de Tweede Kamer, zien geen heil in het uitbreiden van de wietproef naar Oost, zo bleek gisteren tijdens een debat over het onderwerp.

Met de proef wordt in verschillende gemeenten bekeken of het mogelijk is om coffeeshops te voorzien van gecontroleerde wiet en wat de effecten ervan zouden zijn op de openbare orde, criminaliteit en de volksgezondheid.

Amsterdam zou eerst niet meedoen, maar toen het kabinet ongeveer een jaar geleden besloot om de wietproef uit te breiden kwam daar verandering in. Afgelopen augustus werd bekend dat de proef hier in stadsdeel Oost zou worden uitgevoerd.

Wachten

Nu de samenstelling van de Tweede Kamer is veranderd, is het opnieuw de vraag hoeveel steun er nog is uitbreiding van de proef. De PVV, met 37 de grootste in de kamer, wil de plannen voor uitbreiding zelfs on hold zetten totdat er een coalitieakkoord ligt. Het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel partijen dit voorstel steunen.

NSC zegt wel 'serieuze bedenkingen te hebben': "We zien geen reden om met Amsterdam een elfde gemeente aan de proef toe te voegen", aldus Kamerlid Daniëlle Jansen. Volgens NSC is de stad daarnaast geen geschikte deelnemer omdat de proef hier alleen in één stadsdeel wordt uitgevoerd.

Waterbedeffect

Ook het CDA de ChristenUnie en SGP zijn erop tegen. "Experimenteren met drugs is altijd een onverstandig idee", aldus CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker. De partij is, net als het SGP, überhaupt tegen het gedoogbeleid.

Tegenstanders van de wietproef hebben met 75 zetels in de kamer net geen meerderheid. Dat zou kunnen veranderen als ook de VVD een duidelijk standpunt inneemt. Die partij is geen uitgesproken tegenstander van de uitbreiding van de proef, maar vreest een waterbed-effect in één stadsdeel. "Het lijkt mij heel ingewikkeld hoe je zo'n stadsdeel kunt afschermen van de rest, omdat de grenzen met andere stadsdelen zo fluïde zijn."