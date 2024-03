Berlagebrug drie nachten op rij afgesloten voor voetgangers, fietsers en ander verkeer

De Berlagebrug is de komende drie nachten afgesloten voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. In de nachten van vrijdag, zaterdag en zondag zijn er werkzaamheden aan de cilinders van de brug. De werkzaamheden vinden de komende nachten tussen 22.00 en 06.00 uur plaats. De Berlagebrug verbindt de stadsdelen Zuid en Oost.

De komende drie nachten is de brug op de tijden van de werkzaamheden niet toegankelijk voor al het verkeer. Wel mogen nood- en hulpdiensten en lijnbussen van het GVB de brug over.

Taxibusjes

Voor voetgangers zullen er vanuit de gemeente taxibusjes worden ingezet. Voetgangers kunnen zich bij de opstapplaatsen naast de brug verzamelen. De opstapplaatsen bevinden zich bij roeicentrum Berlagebrug en tegenover Café Vrijdag. De wachttijd duurt maximaal tien minuten. Ook moeten voetgangers rekening houden met de omrijtijd van de taxi's.

Fietsers zullen moeten omfietsen via de Nieuwe Amstelbrug. Deze omleiding staat met borden aangegeven. Ander verkeer moet omrijden via de Utrechtsebrug en Amstelstroomlaan of via de Torontobrug.

Eerdere werkzaamheden

Vorig jaar werd de brug ook al flink onder handen genomen, de Berlagebrug werd toen vanaf juli maandenlang afgesloten vanwege werkzaamheden. Het gedeelte van de brug dat open en dicht kan werd toen onder andere vernieuwd en kreeg een nieuw binnenwerk. Ook werden er monumentale onderdelen van de brug opgeknapt.

November vorig jaar werd duidelijk dat het nog even zou duren voordat er trams over de Berlagebrug konden rijden. Het streven was om het tramspoor in het voorjaar van 2024 aan te brengen.