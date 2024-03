Harry heeft een fascinatie voor Elvis

In de spot staat deze week Harry, die gefascineerd is door alles wat met popicoon Elvis Presley te maken heeft. Binnenkort brengt Harry ook een boek uit, met Elvis in een van de hoofdrollen.

Hij noemt het zelf 'een gezonde fascinatie', want hij heeft niet zoveel met mensen die als Elvis verkleed gaan. Dat er veel mensen zijn die dat wel doen, zegt volgens Harry veel over hoe groot Elvis is: "Niemand verkleedt zich als Chuck Berry, John Lennon of Bob Dylan."

Hoewel Harry geen fan is van mensen die Elvis nadoen, maakt hij voor imitator 'Big Elvis' een uitzondering. "Ik ben niet zo van de 'impersonators', maar hij is wel een fenomeen. Als je je ogen dichtdoet, denk je echt dat je Elvis hoort. Het grappige is: hij denkt dat hij de zoon van Elvis is. Zijn moeder zou een affaire hebben gehad."