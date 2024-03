Ajax gaat drie jaar durende samenwerking aan met Japanse club Gamba Osaka

Het samenwerkingsinitiatief met de Japanse club gaat per direct in. Marijn Beuker, de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax, is blij om de 'zeer gerespecteerde' club te verwelkomen. "In samenwerking met Gamba Osaka is ons gezamenlijke doel om een wederzijds voordelige situatie te bevorderen die de traditionele grenzen van talentontwikkeling overstijgt."

Ook de directeur van Gamba Osaka is positief over de nieuwe samenwerking met de Amsterdammers. "Het begint met het uitwisselen van kennis en expertise, en omvat ook het delen van strategische gegevens en inzichten over de Japanse en Europese markten. We verwachten dat dit initiatief aanzienlijk zal bijdragen aan de ontwikkeling van onze jonge talenten, met name door hen waardevolle kansen te bieden voor internationale ervaring via onze samenwerking met Ajax."

Niet eerste samenwerking met Japanners

Gamba Osaka werd in 1980 opgericht als de club van de elektronicafabriek Matsushita, beter bekend als Panasonic in Nederland. De club werd sinds de oprichting twee keer landskampioen van Japan, in 2005 en 2014. De nationale beker werd vier keer gewonnen en ook de trofee van de Aziatische variant van de Champions League werd een keer bemachtigd.

In 2018 ging Ajax ook al een samenwerking aan met een Japanse club, dat was toen Sagan Tosu en ging over dezelfde aspecten. De Amsterdammers sloten ook al samenwerkingsverbanden met clubs uit de Verenigde Arabische Emiraten, Mexico en Brazilië.