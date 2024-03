Damsko aflevering 27: Fashion & aandacht

Diana Gambier is deze keer de persoon in De Spot. Zij heeft haar eigen Vegan Surinaams restaurant ‘The Old Soul’. Het concept is in de Surinaamse gemeenschap een uitzondering, want Surinamers eten doorgaans veel vlees. Maar Diana is ervan overtuigd dat elke traditioneel gerecht omgezet kan worden in een vegan variant. Ongeacht wat critici uit de gemeenschap daarvan denken.

In de miniserie ‘Kronieken van Rob’ neemt Rob ons mee de hort op. Hij rijdt vaak met zijn elektrische chopper door de stad, en krijgt door zijn opvallende verschijning veel aandacht van voorbijgangers. Iets dat hij nodig zegt te hebben. Om zijn reputatie als excentriekeling hoog te houden heeft Rob een kamer vol met cowboykleding, bontjassen en hoeden. Hij geeft ons een kijkje achter de schermen.