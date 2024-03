Amsterdam start pilot om verwarde personen van passende zorg te voorzien

De politie, GGD, ambulancedienst en GGZ gaan nauw samenwerken om personen die geen strafbare feiten plegen, maar wel in het zicht moeten blijven van instanties, van passende zorg te voorzien. De pilot voor deze samenwerking start in juni 2024. Onderdeel hiervan is een reconstructie die gemaakt wordt van een dodelijke steekpartij in de Robert Scottstraat, augustus vorig jaar. Een 25-jarige man overleefde dat niet. Een 29-jarige man raakte zwaargewond.

Uit de reconstructie moet blijken hoe het uiteindelijk zo ver heeft kunnen komen in de Robert Scottstraat en hoe dit voorkomen kan worden. "Wij willen vooral weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat er zoveel overheidsinstanties bij de man betrokken waren, maar dat hij toch door het lint gaat", zegt Halsema tegen AT5 over de reconstructie. "Er was al jaren aandacht voor hem en het was ook bekend dat hij grote psychische problemen had. We willen weten hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."

Via balkon gevlucht

1 augustus 2023 loopt het rond 08.45 uur volledig uit de hand in de straat in de Kolenkitbuurt. De verwarde buurman was in de woning van de twee mannen en stak hen vervolgens neer. Het 25-jarige slachtoffer overleed ter plekke in de woning. Zijn 29-jarige huisgenoot wist de woning via het balkon zwaargewond te ontvluchten. Hij is later naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte, een 36-jarige man, bleef achter op het balkon van de woning en stond met het mes en in een bebloed shirt. Vlak na de steekpartij vertelde een buurman aan AT5 dat de verdachte 'vooral om AT5 riep en dat de politie zijn dossier erbij moest pakken'. De 36-jarige man is door de politie uit de woning gepraat en buiten overmeesterd. Later werd bekend dat de man al een lange tijd overlast veroorzaakte in de buurt.

Zorgen bij de driehoek

De Amsterdamse driehoek - burgemeester, politie en justitie - laat vandaag weten zorgen te hebben over het stijgende aantal incidenten met verwarde mensen. Vorig jaar overleden daarbij drie personen. Volgens de driehoek is een van de mogelijke problemen van de toename de problemen bij de geestelijke gezondheidszorg. De gemeente is daarom in gesprek met GGZ-instellingen om de zorg te verbeteren.