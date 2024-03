Het was een vrij eenvoudige overwinning gisteren, tegen FC Utrecht. Met als hoogtepunt dat Ajax nul tegendoelpunten te verwerken kreeg. Kale en Kokkie kunnen het bijna niet geloven, maar verder was de wedstrijd niet heel enerverend. Maar daar zul je onze Ajax-watchers niet over horen klagen. Sterker nog: Ajax mag met deze verdedigende opstelling gewoon doorvoetballen, zelfs tegen de aankomende tegenstander Aston Villa.