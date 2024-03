Meerderheid Kamer wil uitstootvrije zones 10 jaar uitstellen, wethouder wil vasthouden aan 2030

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich geschaard achter de wens om volledig uitstootvrije zones uit te stellen tot in ieder geval 2040. Dat de zogenoemde 'oproepmotie' is aangenomen, betekent nog niet dat de plannen ook al worden aangepast. Verkeerswethouder Melanie van der Horst laat weten de ambitie voor 2030 vast te willen houden, maar noemt de situatie rond de nodige landelijke regelgeving wel 'onzeker'.

AT5

De gemeente heeft de ambitie om in 2030 volledig uitstootvrij te zijn in het verkeer. Vrachtwagens, bestelbussen, personenauto's en taxi's moeten dan emissieloos zijn, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor scooters en boten. De reden van de uitstootvrije stad is dat het college 60 procent minder CO2 wil uitstoten dan in 1990. Het verkeer op de Amsterdamse wegen is goed voor zo'n 11 procent van de totale uitstoot op het moment. Vraagtekens bij startdatum? Bij de startdatum van 2030 stonden al enigszins wat vraagtekens, aangezien de gemeente voldoende maatschappelijk draagvlak wil voor de plannen en omdat er nog geen landelijke regelgeving is. Daar komt nu bij dat een meerderheid van de Kamer, 78 Kamerleden van de 150, hebben aangegeven het onwenselijk te vinden als brandstofauto's voor 2040 worden opgenomen in de regels voor het opzetten van zo'n zone. De reden voor het uitspreken tegen het opnemen van de brandstofauto's is om 'zekerheid te bieden aan consumenten die nu overwegen een personenauto met een brandstofmotor te kopen, zodat ze hun nieuwe auto in ieder geval gedurende de economische levensduur kunnen blijven gebruiken en in de toekomst niet geweerd zullen worden', zo stelt de motie die werd ingediend door Forum voor Democratie.

Met de 'oproepmotie' vraagt de Kamer aan het kabinet om te kijken naar de situatie en eventueel het beleid aan te passen. Het kabinet heeft de motie van Forum wel ontraden, maar een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat regelgeving over brandstofauto's nog niet aan de orde is in het beleid rond milieuzones. Er wordt vooralsnog gekeken naar uitstootvrije stadslogistiek, wat voornamelijk bestaat uit vrachtwagens en bedrijfsbussen. Over regelgeving rond persoonsvoertuigen in dit soort zones wordt nog niet naar gekeken. 'Wij kunnen landelijke ambities helpen' Het is nog de vraag wat een eventueel rechts kabinet met de oproep vanuit de Kamer gaat doen wanneer er moet worden besloten over personenauto's. Wethouder Van der Horst laat aan AT5 weten de komende tijd af te wachten, maar noemt het wel 'onzeker' hoe het nog te vormen kabinet over de emissievrije zones gaat beslissen.

De wethouder merkt daarbij wel op dat het Rijk afspraken op zowel Europees als internationaal niveau heeft gemaakt om de luchtkwaliteit te verbeteren en minder koolstofdioxide uit te stoten. "Wij kunnen met de ambitie om vanaf 20230 alleen nog uitstootvrij verkeer te hebben de landelijk ambities helpen. Het is belangrijk dat we aan de slag kunnen. Daarvoor hebben we wel landelijke regelgeving nodig."

Wanneer moet welk voertuig uitstootvrij? Om de ambitie van de gemeente om in 2030 volledig uitstootvrij verkeer voor elkaar te krijgen, worden de eerste stappen al vanaf 2025 gezet. Zo mogen dan alleen dieselauto's met een emissieklasse van 5, een cijfer dat duidelijk maakt hoe schoon de auto is, of hoger nog de stad in. Voor vrachtwagens geldt dat bij die jaarwisseling zij ten minste emissieklasse 6 moeten hebben en bij bestelbusjes moet je ook minimaal emissieklasse 5 hebben om binnen de ring te blijven rijden. Bestelauto met emissieklasse 5 kunnen dan tot 2027 rijden, met klasse 6 mag dat tot 2028. De regels die voor bestelauto's gaan gelden, had de gemeente ook bedacht voor de taxi's. Maar of dat haalbaar is, is de vraag. De inspraakperiode over emissievrije taxizones, die op 8 januari van dit jaar zou beginnen, werd namelijk tot nader order uitgesteld omdat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer controversieel werd verklaard. Daardoor kan alleen een nieuw kabinet een besluit nemen over de taxizones.