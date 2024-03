Van 't Schip beducht voor Villa: "Op kwetsbare momenten kunnen ze ons afstraffen"

Met Aston Villa komt Ajax misschien wel de zwaarst mogelijke tegenstander tegen in de achtste finale van de Conference League. Ook trainer John van 't Schip en middenvelder Jordan Henderson realiseren zich dat: "In Europa zijn ze één van de ploegen die het meest in vorm is."

Aston Villa staat op dit moment vierde in de Premier League, vlak achter Liverpool, Manchester City en Arsenal, die allemaal nog om de titel strijden. Volgens Van 't Schip is de ploeg vooral gevaarlijk door hun veelzijdigheid.

"Ze kunnen balbezit spelen maar ook heel direct. Ze kunnen opbouwen, maar als de tegenstander druk geeft, spelen ze heel snel lang. Daar zijn ze ook gevaarlijk mee, omdat ze met hun spits (Ollie Watkins, red.) een sterk aanspeelpunt hebben."

In vorm

Henderson noemt Villa 'in Europa één van de ploegen die het meest in vorm is'. Op de vraag hoe Ajax dat moet bestrijden, zegt hij: "Het idee is, net als in de vorige wedstrijden, dat we compact moeten blijven spelen, niet te veel kansen weggeven en hopen dat we aan de andere kant gevaarlijk kunnen worden."

Dat verdedigen gebeurt morgen zeer waarschijnlijk met Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato als drie centrale verdedigers. Het trio kreeg het afgelopen zondag tegen FC Utrecht voor elkaar om met Ajax voor het eerst in 99 dagen de nul te houden. Over Kaplan en Hato had Van 't Schip nog lovende woorden tijdens de persconferentie.

Kaplan, Hato

Eerst over Kaplan, de Turkse verdediger die zich na lang blessureleed ineens in de basis liet zien bij Ajax en al twee wedstrijden op rij indruk maakte. "Kaplan heeft heel constant gespeeld", zegt Van 't Schip, die zich daarover verbaasde. "Tijdens zijn eerste wedstrijden in Jong Ajax was hij wisselvallig, maar je kon al wel zien dat hij een betrouwbare verdediger is." Dat was ook afgelopen zondag het geval. "Met Hato en Rensch erbij stond het goed."

Dan over Hato, die morgen 18 wordt, maar al het hele seizoen in de basis staat bij Ajax. "Als je ziet wat hij op jonge leeftijd heeft gepresteerd, dat is ongekend. Hij is snel, sterk, geconcentreerd en daarnaast een echte Ajax-verdediger die opbouwend niet in paniek raakt. Hij is nog jong en er zullen ook momenten zijn dat waarop het minder gaat, maar over het algemeen is hij een hele betrouwbare voetballer."

Watkins

Hato, Rensch en Kaplan krijgen de ondankbare taak om spits Ollie Watkins op te vangen. Niemand in Engeland was dit seizoen bij meer goals betrokken dan de Engels international, die bij meerdere topclubs op het lijstje zou staan.

"Watkins is een uitstekende aanvaller", zegt Henderson. "Hij kan de bal goed vasthouden en kiest slim positie. Hij is fantastisch in vorm dus we moeten hem zeker in de gaten houden. Maar er zijn wel meer spelers bij Villa op wie we moeten letten."

Geen Berghuis en Bergwijn

De kans is groot dat Ajax morgen aantreed zonder Steven Berghuis. De spelmaker kampt sinds een paar weken met een blessure, waardoor hij de afgelopen drie wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. "Hij kan wel lopen, maar heeft nog steeds pijn na het trappen van de bal. Dat moet minder worden en ik reken daarom op niet op hem. We kijken iedere dag opnieuw aan."

Ook de wedstrijd tegen Aston Villa komt daardoor nog te vroeg. Mogelijk is Berghuis er komend weekend tegen Sparta wel weer bij.

Ook Steven Bergwijn blijft mogelijk langer aan de kant. De linksbuiten miste de afgelopen zes wedstrijden vanwege een hamstringblessure. Naar verwachting blijft Bergwijn langer aan de kant dan Berghuis.