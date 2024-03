Broer Abdelhak Nouri: "Het gaat echt stukken beter met hem"

De familie van Abdelhak Nouri was gisteren aanwezig bij de onthulling van een AED in Rotterdam. Daar gaf zijn broer een update over de gezondheid van de voormalig Ajax-speler, die in 2017 ernstig hersenletsel opliep als gevolg van een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd.

"Hij is echt stukken stabieler", vertelt Abderrahim Nouri voor de camera van het AD. "Dat heeft ermee te maken dat hij zich bewust is waar hij zich bevindt. In een vertrouwde omgeving, thuis met zijn familie. Ik wil de mensen geruststellen dat het echt stukken beter gaat."

Hij vervolgt: "Hij is onder ons. We nemen hem mee in onze gesprekken. Hij lacht, hij laat bewust zijn emoties zien. Helaas ook minder leuke emoties, maar dat hoort erbij. We zijn blij dat hij nog steeds onder ons is."

Vorig jaar maart werd de eerste Nouri-AED onthuld op het Abdelhak Nouriplein in Nieuw-West. Dat de tweede nu in Rotterdam hangt, geeft volgens de Hartstichting aan dat de familie Nouri gaat voor de verbinding. "Als het gaat om gezondheid, dan is er geen ruimte voor rivaliteit", aldus Abderrahim Nouri.

In totaal gaan de Nouri Foundation en de Hartstichting samen 34 AED's in Nederland plaatsen.