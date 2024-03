Miniserie Kronieken van Rob #6: De kledingkast

In de serie Kronieken van Rob vertelt Amsterdammer Rob van Delden over de wervelwind die zijn leven is. Van een carrière als sekswerker en professioneel windsurfer, tot drugsdealer en adrenalinejunk. Deze keer neemt hij ons mee zijn kledingkast in vol bijzondere cowboy-outfits.

Rob leeft voor de aandacht, die hij voorheen kreeg als sekswerker in de Casa Rosso en als surfkampioen op de plank. “Mogen we met u en uw motor op de foto?” Een groep jonge meiden op de Dam aarzelde niet bij het zien van de Urban Cowboy. “Ja natuurlijk”, reageert Rob. “Het geeft mij energie, al die aandacht.”

Rob van Delden is een opvallende verschijning in de stad. Menig Amsterdammer heeft hem wel eens gezien met zijn cowboyhoed op, op zijn elektrische chopper. Doorgaans heeft hij veel bekijks en krijgt hij ook vaak reacties op zijn uiterlijk. “Ik vind het heerlijk als mensen met mij aan de haal gaan. Eigenlijk zou ik alle complimenten op een dag moeten afvinken in een boekje, dan was ‘ie zo vol.”

Met zijn 71 jaar is Rob niet meer zo mobiel en fit als ooit tevoren. De voormalig adrenalinejunk die meerdere malen de dood in de ogen keek en hem uitlachte, kan nu naar eigen zeggen niet zoveel gevaarlijke capriolen meer uithalen. “Op de surfplank stunten ben ik te oud voor, en die gevaarlijke tijd als dealer heb ik achter me gelaten, maar ik moet iets. Ik kan niet stilzitten, ik word helemaal gek binnen. Elke dag word ik hier het huis echt uitgejaagd!”

‘Al die aandacht geeft mij positieve energie’

Zijn kledingkast thuis in ‘t Blauwe Zand in Noord is eigenlijk meer een kledingkamer. Rob struint dagelijks vintagewinkels en tweedehands kledingzaken af op zoek naar passende outfits. “Ik zorg altijd dat alles wat ik draag op elkaar afgestemd is. Vooral vrouwen zien dat, die maken vaak opmerkingen over hoe goed het allemaal bij elkaar past.” In zijn kamer hangen tientallen bontjassen, leren gilets, en andere cowboy-achtige accessoires.

“Ik koop die jassen vaak kaal en dan pimp ik ze zelf met kralen en veertjes. Ik weet niet waar dit allemaal vandaan komt. Sinds ik mijn chopper heb, doe ik dit.” Rob vond zijn vroegere sportkleding niet passen bij zijn elektrische motor en schakelde daarom over naar de cowboykleding. “Zolang mensen er positief op reageren zal ik dit blijven doen, nee als ze me beginnen uit te lachen dan ga ik ook wel even twee keer nadenken. Maar dit geeft me nu zoveel positieve energie dat ik er soms zin in krijg er nog een schepje bovenop te doen.”

De miniserie ‘Kronieken van Rob’ is onderdeel van het programma Damsko.