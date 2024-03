Miniserie Kronieken van Rob #5: Adrenaline

In de serie Kronieken van Rob vertelt Amsterdammer Rob van Delden over de wervelwind die zijn leven is. Van een carrière als sekswerker en professioneel windsurfer, tot drugsdealer en adrenalinejunk. In deze aflevering vertelt hij over de keer dat hij de dood in de ogen keek, tijdens een drugsdeal.

"Ik haalde altijd direct bij de leverancier, ik werkte nooit met tussenpersonen." Rob zit in de auto op weg naar de Van Limburg Stierumstraat in West. De plek waar hij in de jaren 90 naartoe afreisde om bij een nieuwe drugsleverancier een partij Afghaanse hasj op te halen. "Nadat ik in 1994 mijn voet had verbrijzeld kon ik niet meer surfen, ik moest iets gaan doen om mezelf bezig te houden." Rob had al contacten in de drugswereld. Toen mensen hem vroegen wat te leveren was het voor hem een makkelijke keuze, hij werd dealer.

"Het was misschien wel een manier om risico's en spanning op te zoeken." Rob gist naar de reden om zo'n gevaarlijk vak uit te kiezen. Maar het gevaar opzoeken was hem echter niet vreemd, eerder in zijn leven had hij al naam gevestigd als echte adrenalinejunk. "Ik heb een keer mijn hoofd in de bek van een leeuw gestoken, in Spanje. Er was een soort Mister Tarzan-wedstrijd en ze vroegen wie dat wilde doen voor 10.000 peseta's. Ik dacht er niet over na, ik deed het gewoon. Makkelijk verdiend zo dat geld, dat mag van mij wel vaker gebeuren."