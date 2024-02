Miniserie Kronieken van Rob #4: de surfkampioen

In de serie Kronieken van Rob vertelt Amsterdammer Rob van Delden over de wervelwind die zijn leven is. Van een carrière als sekswerker en professioneel windsurfer, tot drugsdealer en adrenalinejunk. In deze aflevering gaat Rob terug naar de pier van Scheveningen, waar hij ooit hoge ogen gooide als windsurfkampioen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

“Zo zag ik het nooit, zo leeg.” Dat is Robs eerste reactie al lopende naar de pier op Scheveningen. Het is grauw en het regent pijpenstelen. “Ik was hier altijd in de zomer, dan was het afgeladen met mensen. Ja, tenzij ik moest wedstrijdsurfen.”

In 1978 werd Rob nationaal kampioen windsurfen en het jaar erop Europees. In 1980 was Scheveningen het toneel van de eerste World Cup voor het windsurfen, een sport die toen nog in de kinderschoenen stond. “Ik had niet veel met dat wedstrijdsurfen, vond er eigenlijk niks aan.” Samen met zijn toenmalige kompaan, de Amerikaanse surflegende Robby Naish deed Rob wel andere dingen die hij leuker vond, zoals surfen onder de pier.

“Wij waren dan zo’n beetje de enige twee in het water. Met die zuiging tussen die palen onder de pier, de golven, als je niet uitkeek, was het gedaan met je. Het gaf ons gewoon een kick om te doen. Ik vond het in elk geval leuker dan al het andere.”