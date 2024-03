Buitenveldert wil met meidenteams terug naar de top: "Net onder Ajax zitten"

Buitenveldert wil met de meidentak weer terug naar de top. Om die te bereiken organiseert de club trainingen om talent te werven. Buitenveldert was altijd de club met de meeste en beste meidenvoetballers van Amsterdam. Op het hoogtepunt, voor corona, speelden er rond de vijfhonderd meiden. Trainer Jerry Arens: "Nu proberen we de beste meiden weer zoveel mogelijk onze kant op te krijgen.''

De meest talentvolle meiden van Amsterdam mogen meedoen aan de trainingen. Nieuw talent is zeer welkom bij de club. Het eerste damesteam werd in 2014 voor het laatst kampioen in de Topklasse. In 2018 haalden de vrouwen ook nog de halve finale van de KNVB-beker, waarin PSV te sterk was. Daarna was het gedaan met dit soort grote sportieve successen.