Grote zorgen bij islamitische basisschoolbesturen om mogelijke sluiting As-Siddieqscholen

Verschillende islamitische basisschoolbesturen in de stad maken zich flinke zorgen na het nieuws dat de overheidsubsidie voor de As-Siddieqscholen mogelijk helemaal stopt. De kans dat de drie basisscholen het hoofd dan niet meer boven water kunnen houden ligt op de loer, waardoor de 1.200 kinderen naar andere (islamitische) scholen moeten worden overgeplaatst. Maar die hebben geen ruimte voor zo'n groot aantal extra leerlingen. "Die kinderen mogen niet op straat komen te staan, maar met de huidige situatie kunnen die nergens terecht", zegt de landelijke koepel voor islamitisch onderwijs.

AT5

Stichting ISA, waaronder de As-Siddieqscholen al Yaqoet, al Maes en al Jawhara vallen, staat al sinds januari onder de zogenoemde financiële beperking. De onderwijskwaliteit is voldoende, maar bestuurlijk is er volgens de onderwijsinspectie en de minister veel niet op orde. Door bestuurlijk wangedrag kreeg de school in januari en februari nog maar 40 procent van de overheidsbekostiging, dat is inmiddels gedaald naar 20 procent zoals Onderwijsminister Mariëlle Paul gisteren schreef. De drie scholen geven in totaal les aan zo'n 1.200 kinderen, van de in totaal ruim 3.000 leerlingen in het islamitisch basisschoolonderwijs. Het bestuur heeft tot juni dit jaar om een directeur van de stichting aan te wijzen en officieel te maken. Lukt dat niet, dan zal de geldkraan helemaal worden dichtgedraaid. AT5 spreekt vandaag verschillende andere islamitische basisschoolbesturen in de stad, die maken zich zorgen wanneer het echt tot die budgetstop komt: "Dat is de grootste inkomstenbron van een school, waaruit ook salaris wordt betaald. Dat betekent uiteindelijk dat de school niet kan blijven bestaan", zegt Omar Abdelmalek van stichting IBA waaronder twee basisscholen vallen. Yusuf Altuntas, bestuurder van twee scholen: "Ik hoop van harte dat het de school lukt, maar dat lijkt moeilijk." Tekort aan ruimte op andere scholen ISBO, de overkoepelende organisatie van islamitische schoolbesturen in heel Nederland, maakt zich grote zorgen. Directeur Rasit Bal: "As-Siddieq is niet aangesloten bij onze stichting, maar als de 1200 kinderen die daar naar school gaan ergens anders terecht moeten, moeten wij daar allemaal voor opdraaien." Daarmee doelt hij op andere islamitische scholen in de stad.

Bal wil deze week een spoedoverleg met alle besturen die dit geloofsonderwijs verzorgen: "Ik vind het verbazingwekkend dat dit bestuur niet kan voldoen aan de voorwaarden van de minister. Een directeur aanwijzen klinkt niet lastig." Hij vindt dat andere scholen zich al moeten voorbereiden op een mogelijke sluiting. "We hebben in het verleden, bijvoorbeeld bij de sluiting van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) in 2010 dat dit soort dingen heel groot kunnen uitpakken." De 1200 kinderen die moeten worden herplaatst zijn niet zo maar meteen aan een andere islamitische school geholpen. "Denk aan medewerkers, huisvesting en subsidie. Met de huidige voorwaarden lukt het de islamitische scholen niet om al die kinderen op te vangen." En dat terwijl ouders wel bewust voor dit onderwijs kiezen, zegt ook IBA-bestuurder Adbelmalek: "Als de scholen dichtgaan, moeten andere bestuurders inspringen. Wij zijn daar te klein en te nieuw voor, maar grotere besturen moeten dan helpen om die scholen een doorstart te geven." Hij pleit voor maatwerk als dat te gebeuren staat.

Slecht daglicht Yusuf Altuntas, bestuurder van Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland, vindt de situatie van ouders en kinderen het allerbelangrijkst. "Het is heel vervelend voor ouders en leerkrachten dat ze nu geen duidelijkheid hebben over wat er na de zomer gaat gebeuren." Hij vindt het, net als andere bestuurders, jammer dat op deze manier het islamitisch onderwijs opnieuw in een slecht daglicht komt te staan. Altuntas heeft ook twee scholen in de stad en ziet bij de vestiging in Noord de afgelopen weken de aanmeldingen al stijgen. "Dat gaat ook om kinderen die op Al Yaqoet zitten: "Ik kan me voorstellen dat ouders daar liever zelf op de zaken vooruit lopen en zekerheid voor hun kind kiezen. Maar wij hebben ook niet oneindig plek." Wachten tot de bom barst Hoe de scholen handelen wanneer de As-Siddieqscholen daadwerkelijk sluiten, dat is alleen maar speculatie. "Het is wachten tot de bom barst." Alle gesproken schoolbesturen hopen in ieder geval op het beste: "Scenario A is dat de stichting aan de voorwaarden voldoet, en dat de scholen gewoon financiering blijven krijgen en dus door kunnen", aldus Abdelmalek. Het bestuur van de As-Siddieqscholen zelf is niet bereikbaar voor reactie. Als in juni geen directeur is aangesteld wordt de geldkraan helemaal dichtgedraaid.