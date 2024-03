EU haalt Russische miljardair van gekraakt herenhuis Vossiusstraat van sanctielijst

De Russische miljardair Arkady Volozj wordt vrijdag door de Europese Unie van de sanctielijst gehaald. De oprichter van het Russische techbedrijf Yandex kwam vanwege zijn rol bij het bedrijf in 2022 op de sanctielijst, waardoor zijn bezittingen werden bevroren. Een van die eigendommen is het gekraakte herenhuis aan de Vossiusstraat, waar Volozj een rechtszaak over verloor. Wat de krakers gaan doen nu het pand weer van de miljardair wordt, is nog niet duidelijk.

Voor de EU was het genoeg om Volozj, die ook niet meer in Rusland maar in Israël woont, van de sanctielijst te halen. Hij mag daarom weer naar de EU reizen en ook zijn woning wordt weer uit de vriezer gehaald. Een bron die dicht bij Volozj zou staan heeft aan de NOS laten weten dat het bezoeken van het het herenhuis ' hoog op zijn lijstje staat '.

Doordat hij op de sanctielijst terechtkwam, mocht Volozj niet meer de EU inreizen en werden zijn bezittingen bevroren. Zo ook zijn miljoenenpand aan het Vondelpark . Verkopen, verhuren of verbouwen zat er voor de miljardair niet in en krakers besloten daarom eind oktober 2022 om zich te vestigen in het herenhuis. "Wij zijn tegen de oorlog, tegen de hebzucht van oligarchen en miljardairs én tegen parasieten die kapitaal creëren", lieten de krakers destijds weten.

De advocaat van de krakers heeft haar cliënten aangeraden om uit het huis te vertrekken. Volgens Heleen over de Linden is vanaf vrijdag, als Volozj van de sanctielijst wordt afgehaald, alles weer van de miljardair. "Wat bevroren is, wordt ontdooid. Hij kan dan weer alles met zijn pand doen wat eerst niet mocht, zoals opknappen en verkopen. En opknappen zal wellicht nodig zijn, want de verbouwing was nog volop gaande toen de krakers erin kwamen." Het laatste woord is er volgens de advocaat nog zeker niet over gezegd. "Volozj heeft laten zien hoe belangrijk deze woning voor hem is. Hij zal hoogstwaarschijnlijk met een schadeclaim komen."

Voor de miljardair is Amsterdam nu over het algemeen een gewilde locatie. Na zijn vertrek bij Yandex is het bedrijf begonnen met de verkoop van de Russische activiteiten, zoals de zoekmachine, en wil een doorstart maken onder een nieuwe naam in Amsterdam. Of dat met Volozj is, is nog niet duidelijk.