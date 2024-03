Debat over beschermd stadsgezicht Sloterplas: praat u vooral niet over de nieuwe Meervaart 

Het was een hallucinerend uurtje debat woensdagochtend in de commissie Monumenten en Erfgoed: raadsleden bogen zich over de aanvraag van de Erfgoedvereniging Heemschut om de Sloterplas aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Maar als dat gebeurt: wat is zo’n status dan waard als het college en de coalitie (PvdA, GroenLinks en D66) toch een nieuwe Meervaart willen bouwen in het water van de Sloterplas?

Voorzitter van de commissie Carla Kabamba deelde voor het debat mede dat het niet mocht gaan over de nieuwe Meervaart. Dat onderwerp hoort thuis bij de commissie Ruimtelijke Ordening, vond de voorzitter na onder meer overleg met de raadsgriffie.

Dat besluit zorgde voor verbazing bij met name de oppositie. Want hoe kun je praten over de toekomst van de Sloterplas als daar zeer waarschijnlijk het theater onderdeel van gaat worden? Zelfs in de raadsvoordracht over het aanwijzen van de Sloterplas als beschermd stadsgezicht wordt over het nieuwe theater geschreven. "De aanwijzing zal betrekking hebben op het gebied met inbegrip van de (nieuwbouw in de Sloterplas van de) Nieuwe Meervaart."

Geroezemoes

Wat volgde was een warrig debat, waar zowel de oppositie als de coalitie toch meermaals de ‘olifant in de kamer’ benoemde. De ene keer greep voorzitter Kabamba wel in, maar veelvuldig liet ze het lopen. Die aanpak leidde weer tot verontwaardiging en geroezemoes buiten de microfoons om door raadsleden.

En als de raad straks in meerderheid akkoord gaat met de beschermde status - en daar heeft het alle schijn van - dan moeten aanpassingen in en rond de Sloterplas ‘zorgvuldig’ getoetst worden en ‘oog houden voor de cultuurhistorie’, zo staat in de raadsvoordracht van de verantwoordelijk wethouder Alexander Scholtes (D66). "Ik heb het idee dat de beschermde status een beetje een wassen neus gaat worden. Want wat is zorgvuldig? Wat wordt er eigenlijk beschermd?”, vroeg Remine Alberts van de SP zich af.