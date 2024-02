Nieuwe Meervaart leidt mogelijk tot kap bomen Sloterplas, stadsbestuur staat voor 'dilemma'

Het nieuwe gebouw van theater de Meervaart komt mogelijk deels te staan op de plek waar nu bomen staan. Het stadsbestuur zegt nog te twijfelen en vraagt gemeenteraadsleden om later dit jaar een knoop door te hakken.

Het nieuwe theatergebouw zou op het water in een hoek van de Sloterplas komen, ter hoogte van de kruising van de Cornelis Lelylaan en Meer en Vaart. Het stadsbestuur laat echter weten dat adviescommissies vinden dat de locatie verruimd moet worden om 'het nieuwe gebouw zo goed mogelijk in te passen in de omgeving'.

Quote "Hierin mag volgens het huidige beleid niet gebouwd worden. Dit stelt het college van B en W voor een dilemma" Gemeente

"Dit betekent dat het gebouw voor een deel in de hoofdgroenstructuur kan komen", meldt het college van burgemeester en wethouders. "De hoofdgroenstructuur is opgesteld om groengebieden zoals bomen in de stad te beschermen. Hierin mag volgens het huidige beleid niet gebouwd worden. Dit stelt het college van B en W voor een dilemma."

Mogelijk wordt hier straks gebouwd.

Dat 'dilemma' wordt daarom voorgelegd aan gemeenteraadsleden, die hun 'wensen en bedenkingen' kunnen doorgeven. Het college van burgemeester en wethouders zegt die mee te nemen in een definitief voorstel, waar de politieke partijen in het derde kwartaal van dit jaar over mogen stemmen.

-16,7 miljoen De nieuwe Meervaart is gekoppeld aan het project Stadscentrum Osdorpplein, waarbij veel woningen worden gebouwd. In een document waar raadsleden eind maart over moeten stemmen staat dat het saldo van de grondexploitatie 'negatief sluit op -16,7 miljoen euro'. Dat komt met name door de nieuwe Meervaart en de relatief lage grondopbrengsten in Osdorp. "Het project behelst voor een groot deel transformaties, waarbij de opbrengsten niet opwegen tegen de investeringen", schrijft het college van burgemeester en wethouders. Er is wel geprobeerd om het project te 'optimaliseren'. Zo is het project opgesplitst in twee fases en wordt de Zuidwestoever voor de nieuwe Meervaart niet ingericht met natuursteen, maar met betonsteen met een bovenkant van natuursteen. Het college van burgemeester en wethouders noemt verschillende risico's. Zo moet een hotel op de plek van het huidige theater voor 40 procent van de totale begrote grondopbrengst in de eerste fase zorgen, maar moet er nog wel een procedure doorlopen worden om dat hotel mogelijk te maken en is het nog niet zeker of dat lukt. Ook willen veel vastgoedeigenaren in het gebied niet meewerken en blijkt de bestaande kademuur bij de Sloterplas 'niet in goede staat'.

Volgens de plannen wordt het theater minimaal 6.600 vierkante meter en maximaal 9.000 vierkante meter groot. De maximale hoogte is 30 meter. Er is bijna honderd miljoen voor gereserveerd, maar het moet nog blijken of dat bedrag hoog genoeg is. Tegen de komst van het gebouw is door een groot deel van de buurtbewoners de afgelopen jaren regelmatig geprotesteerd. Ook klonk er veel kritiek op het participatieproject dat de gemeente startte.