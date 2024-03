Britt en Irene fietsen langs daklozen met koffie en eten: "De straat is een schijtleven"

Over twee weken – op 1 april – sluit de winteropvang voor dak- en thuislozen. "Dat betekent dat een grote groep mensen terug op straat terechtkomt", vertelt Britt Bom. Zij en andere vrijwilligers van de Protestantse Diaconie rijden wekelijks met een bakfiets door de stad om daklozen een kop koffie, iets te eten of een luisterend oor te bieden. AT5 fietst een middag mee en ziet hoe mensen op straat belanden en zich proberen te redden.

Vrijwilligers Britt en Irene zetten kannen koffie klaar en verdelen vers gemaakte pasta pesto in bakjes. Een nieuwe lading maaltijden om uit te delen aan mensen op straat. Vanaf de Protestantse Diaconie op de Nieuwe Herengracht in het centrum maken ze zo’n drie keer per week een ronde door de stad met de Koffiets. Dat is een elektrische fiets met een grote bak waar genoeg eten en drinken in zit om een stuk of dertig dak- of thuislozen iets aan te bieden.

Die dertig koppen koffie staan in schril contrast met de 17.000 dak- en thuislozen die de stad naar schatting telt. Op dat aantal kwam de Regenbooggroep eind vorig jaar uit met een nieuwe telmethode, waarbij ook 'onzichtbare dakloosheid' wordt meegerekend. Dat zijn mensen die niet op straat leven, maar ook geen vast woonadres hebben. Zij slapen bij vrienden of familie op de bank, of wonen in een auto of caravan.