'Medische missers, schrikbewind en angstcultuur bij afdeling anesthesiologie in Amsterdam UMC'

Follow the Money sprak met 26 medewerkers en oud-medewerkers die de afgelopen dertien jaar op de afdeling hebben gewerkt of er nog steeds werken. Zij vertelden aan het onderzoeksplatform dat er een angstcultuur heerst door een afdelingsleiding die met keiharde hand regeert, kritische artsen zou wegsturen en medische missers niet meldt aan de Inspectie Gezondheidszorg, iets wat wettelijk wel verplicht is. Ook zou het bestuur van het ziekenhuis op de hoogte zijn, maar nooit actie hebben ondernomen.

Patiënt in brand bij hartoperatie

Een van de medische missers waar Follow the Money over schrijft, is over een patiënt die in brand vloog tijdens een acute hartoperatie in 2022. Bij het ontsmetten van de borstkas van de vrouw was door het anesthesieteam te veel alcohol gebruikt. De chirurg is vervolgens te snel gaan snijden met een verhit mes, waardoor de borstkas vlam vatte. Geen van de aanwezigen in de operatiekamer zag de vlammen, de vlammen van brandend alcohol zijn namelijk haast onzichtbaar. De vrouw overleed later op de intensive care. Het incident zou nooit gemeld zijn aan de Inspectie Gezondheidszorg.

Artsen die wat probeerde te zeggen over de situatie op de afdeling werden uit het ziekenhuis weggewerkt, schrijft FTM. Een arts schreef in 2014 een brief aan de raad van bestuur dat zijn leidinggevenden hem in een gesprek 'de totale oorlog' hadden verklaard als hij zou aanblijven. De top van het ziekenhuis deed niets met deze brief, aldus Follow the Money.

Klachten bij vertrouwenspersoon

In 2016 stapten zeker tien anesthesiologen naar de vertrouwenspersoon van het ziekenhuis met klachten over de werksfeer op de afdeling. Volgens FTM zouden de klachten gaan over kritische medewerkers die gestraft werden, woedeaanvallen en bedreigingen vanuit de leiding. De vertrouwenspersoon stapte naar de raad van bestuur en er werd een onderzoek gestart.

Het onderzoeksbureau bleek alleen van een oom en tante van een bevriend staflid van de afdelingsleiding te zijn. Zij stelden in het onderzoek dat er wantrouwen was richting de afdelingsleiding en dat er meer moest uit worden gegaan van goed vertrouwen en dat er vaker complimenten moesten worden gegeven aan elkaar. Verder werd er niets aan het bestuur gedaan.

UMC herkent zich niet in verhaal

Het UMC laat in een reactie aan het onderzoekplatform weten zich "op geen enkele wijze te herkennen" in het beeld dat wordt geschetst. Volgens het ziekenhuis komt de strekking van het verhaal niet overeen met het oordeel van het overgrote deel van de huidige medewerkers over de afdeling anesthesiologie of de afdelingsleiding. Ook zou er in de archieven niets te vinden zijn over de brief die de arts naar het bestuur had gestuurd. "Het verhaal dat nu door FTM wordt verteld doet geen recht aan de werkelijkheid van de afdeling anesthesiologie in Amsterdam UMC."