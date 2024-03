Stad nl Hera United moet eerste profclub voor alléén vrouwen worden: "Wat aandacht krijgt, groeit"

In 2025 moeten de toekomstige Hera-vrouwen hun eerste eredivisiewedstrijden spelen. Dat is het plan van oprichter Marieke Visser. Ondanks dat de nieuwe vrouwenclub volgens de regels van de KNVB nog niet kan toetreden, is de financiering rond, is de thuisbasis bekend en zijn de ambities zijn behoorlijk groot: "Over tien jaar moeten we de Champions League winnen."

Het Olympisch Stadion wordt de thuisbasis van Hera United - AT5

"Wat aandacht krijgt, groeit", zegt Visser. Het is haar uitgangspunt om Hera United op te richten. Visser is van origine marketeer en PR-consultant en hield zich in haar werk bezig met de positie van vrouwen op de werkvloer. Daarnaast is ze geboren in een 'voetbalfamilie', zo vertelt ze. Vanaf haar twaalfde voetbalt ze zelf ook, maar of ze goed is? "Daar zijn de meningen over verdeeld", zegt ze lachend.

Quote "Ik dacht: wat als vrouwen beslissingen maken over vrouwenvoetbal?" Marieke Visser, oprichter Hera United

De droom voor een professionele voetbalclub met alleen vrouwenteams bestond al langer, maar als de Ajax-vrouwen in mei 2023 geen huldiging krijgen voor de landstitel, besluit ze door te zetten. "Ik wil het daar eigenlijk niet meer over hebben, want de Ajax-vrouwen doen het fantastisch. Maar het was wel het moment dat ik dacht: wat nou als vrouwen beslissingen maken over de vrouwenvoetbal?" Er is alleen nog één obstakel: de regels van de KNVB. Die laten op het moment geen clubs toe die alleen voor vrouwen zijn. Alleen bestaande betaalde voetbalorganisaties kunnen een vrouwenteam oprichten. Visser blijft positief. "Ik kan me niet voorstellen dat het stukloopt op regels, zeker niet omdat we met een plan én financiële middelen aan de poort staan om het vrouwenvoetbal verder te helpen." Regels aanpassen Visser krijgt hulp van experts in het veld, waaronder sportjournalist en oud-voetbalster Barbara Barend. "Het systeem moet door de KNVB worden veranderd, maar ooit konden we ook niet stemmen. Daarvoor moesten ook wetten worden aangepast en dat is gelukt. Vandaag de dag moeten er ook wat regels aangepast worden." Ook volgens Barend gaat dat lukken. "Dit is weer een stap verder. Weer een boost voor het vrouwenvoetbal."