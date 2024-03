Burgemeester Halsema: 30.000 bezoekers per week bij erotisch centrum

Als het erotisch centrum de deuren heeft geopend, dan gaat de gemeente ervan uit dat er wekelijks 30.000 mensen op af zullen komen. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Het drukst zal het zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag, vooral in de late avonduren.

In de raadsbrief van zeventien pagina's lang beantwoord Halsema alle vragen die vanuit de raad haar kant op kwamen tijdens het debat halverwege februari. De partijen willen weten hoe het zit met eventuele overlast, hoe er gehandhaafd gaat worden en wat de komst van het erotisch centrum bij de A10 in Zuid gaat betekenen voor het verkeer. Zaterdag het drukst Een aantal partijen vrezen namelijk dat vanwege het grote aantal bezoekers er meer verkeersopstoppingen gaan komen. Ook stadsdeelvoorzitter Bart Vink waarschuwde daarvoor, maar volgens Halsema zal dat allemaal gaan meevallen. De burgemeester laat weten dat een expertteam binnen de gemeente heeft gekeken naar de situatie en dat het erotisch centrum 'beperkt bijdraagt' aan de bestaande knelpunten. Het gebied wordt de komende jaren sowieso onder handen genomen om de verkeersstromen te verbeteren, met of zonder komst van het erotisch centrum. Het grootste aantal van die 30.000 bezoekers zullen op donderdag, vrijdag en zaterdag naar het erotisch centrum komen. Volgens de burgemeester liggen de piekuren op donderdagen en vrijdag tussen 22.00 en 1.00 uur en is dat op zaterdagen tussen 20.00 en 2.00 uur. De zaterdag zou ook het allerdrukst worden, Halsema laat weten dat er vanuit wordt gegaan dat het gaat om tussen de 7500 en 11.250 'verkeersbewegingen'. Dat zijn voertuigen die aankomen en vertrekken. Het geschatte aantal van de 30.000 wekelijkse bezoekers kan nog veranderen, 'dat hangt ook af van de definitieve invulling van het programma'.

Een ander verkeerspunt wat een aantal partijen aankaarten is het nacht-ov. De laatste metro vanaf de halte Europaplein in de richting van het centrum vertrekt om 00.48 uur, en dat is nog voor de sluitingstijd van het centrum, de nachtbus vertrekt dan eens per uur. Halsema laat weten in de brief dat er 'stevig zal moeten worden ingezet op het verbeteren van het nacht-ov'. Die plannen zullen in een latere fase worden uitgewerkt. 'Geen tweede Wallen' Ook bestaat er bij meerdere partijen de angst voor feesttoeristen die overlast gaan veroorzaken in de buurt, omdat zij dan verplaatsen van de Wallen naar Zuid. Maar de burgemeester spreekt dat punt tegen. "De gedachte is niet dat de problematiek op de Wallen wordt opgelost door alle feesttoeristen van de Wallen te verplaatsen naar een erotisch centrum. Het wordt dan ook geen tweede Wallen." Halsema wijst daarvoor dan ook naar de opzet van het centrum. Zo komen er geen functies van het erotisch centrum aan de openbare weg en is alles inpandig. Dat geldt ook voor de ramen, om zo 'kijktoerisme' te voorkomen. Daarnaast komt er rond het centrum geen grootschalige horeca dat voornamelijk gericht is op toeristen en komen er geen coffeeshops.

Quote "Gevaren voor kwetsbare jongeren komen uit een andere hoek: via mobieltjes of mensen uit hun eigen wijk" Femke Halsema - burgemeester

Halsema laat wel weten dat er wordt ingezet op handhaving van boa's en politie en dat er gaat worden gekeken of de inzet van hosts kunnen helpen. Maar; "het college begrijpt en deelt de behoefte aan een concreter handhavingsplan: dit zal in de vervolgfasen stapsgewijs worden uitgewerkt." Effecten op scholieren? Een andere angst die bij de raadsleden bestaat is het effect van de komst van het erotisch centrum op scholieren in de buurt. Niet heel ver van het erotisch centrum zit onder andere het ROC en het Luzac. Halsema schrijft dat het 'niet realistisch' lijkt dat jongeren zich door de komst van het erotisch centrum zich gaan bezighouden met drugs of prostitutie of seksueel overschrijdend gedrag gaan vertonen. "De gevaren voor kwetsbare jongeren komen uit een andere hoek: internet/hun mobieltjes, mensen uit hun eigen wijk/netwerk die aanzetten tot gedrag", laat Halsema aan de gemeenteraad weten. "Daarnaast komen jonge Amsterdammers in de hele stad: door school, uitgaan en vrienden. Zodoende komen zij in aanraking met van alles, dat hoort bij een grote stad." Eind 2031 Als laatste geeft burgemeester Halsema een planning mee voor hoe de komende jaren eruit moeten gaan zien voordat het erotisch centrum er daadwerkelijk staat. In die planning staat de oplevering van het erotisch centrum op eind 2031. Dat kan nog wel wat verschuiven. Voor de bezwaar en beroepsprocedure houdt de gemeente nu rekening met anderhalf jaar, maar procedures die tot de Raad van State komen zouden kunnen oplopen tot de duur van vier jaar. Volgende week vindt er een debat plaats over het erotisch centrum in de gemeenteraad.

Huidige planning gemeente komst erotisch centrum Principebesluit college locatie: december 2023

Projectbesluit: najaar 2024

Investeringsbesluit: medio 2025

Afwijking omgevingsplan: eind 2025

Bezwaar- en beroepsprocedure*: eind 2025 - begin 2027

Openbare selectie marktpartijen: begin 2027 - najaar 2027

Bouwvergunning: medio 2028 - begin 2029

Start van bouw: begin 2029

Oplevering: eind 2031

* Voor bezwaar- en beroepsprocedures (in geval van uitgebreide procedure: beroep bij de rechtbank en beroep bij Raad van State) is anderhalf jaar opgenomen. Procedures tot aan de RvS kunnen ook tot vier jaar duren.