Directeur Meervaart werd bedreigd door tegenstanders nieuw pand: "Sfeer werd grimmig"

Yassine Boussaid, de directeur van het theater De Meervaart, zegt bedreigd te zijn geweest door mensen die tegen de komst van het nieuwe gebouw zijn. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. In die brief komt Boussaid ook terug op de demonstratie afgelopen zaterdag tegen de nieuwbouw van het theater. "Een generatie die claimt dat Osdorp er vroeger veel beter bij lag? Nou, succes met deze fake nostalgie", schrijft hij.

Tegenover AT5 zegt Boussaid twee jaar geleden online te zijn bedreigd. Ook werden er most-wanted posters gedrukt over anderen die iets met de plannen te maken hebben. "Allemaal ludiek bedoeld misschien, maar het is niet fijn", zegt hij daarover.

Boussaid benadrukt dat hij niet alle actievoerders verantwoordelijk houdt voor de bedreigingen van destijds. "Ik vind activisme heel mooi, maar de sfeer is wel onnodig grimmig. Het is niet zo dat we ijsberen van de poolkappen aan het wegslepen zijn."

Blauwgekletst

De directeur zegt dat hij zijn hand al jaren uitsteekt om te luisteren naar de zorgen, "maar om eerlijk te zijn is mijn tong wel blauwgekletst", is te lezen in de brief. Volgens Boussaid is de komst van het nieuwe gebouw belangrijk om mee te groeien met het aantal inwoners van Nieuw-West. "De rek is er letterlijk uit, we komen ruimtes tekort en de kwaliteit van de gebouwen waar we opereren zijn in slechte staat."

De plannen voor het nieuwe gebouw van theater De Meervaart in de Sloterplas zijn al jaren een punt van discussie. De kritiek heeft vooral te maken met het feit dat het gebouw deels in het water wordt gebouwd. Nadat bleek dat er daarnaast ook extra groen dreigt te verdwijnen, vonden bewoners het afgelopen zaterdag hoog tijd om weer de straat op te gaan.

"Fake nostalgie"

Die - in de woorden van de directeur - 'quasi-demonstratie' noemt Boussaid een dieptepunt: "Er lagen meer Red Bull-blikjes in de bosjes dan het aantal mensen dat daar stond te demonstreren. Wat nog treuriger is: wie zijn die mensen? Een generatie die claimt dat Osdorp er vroeger veel beter bij lag? Nou, succes met deze fake nostalgie. Waarom zijn veel van de generatiegenoten dan massaal naar Almere, Purmerend en Zaandam verhuisd?"

Het theater wordt minimaal 6.600 vierkante meter en maximaal 9.000 vierkante meter groot. De maximale hoogte is 30 meter. Over twee weken stemt de raad over de mogelijke locatiewijziging van het plan. Daarna kunnen de plannen aangepast worden, in het derde kwartaal van dit jaar zal het definitieve besluit vallen.