Debat Nieuwe Meervaart wordt grijsgedraaide plaat: "Vindt u TivoliVredenburg gelukt?"

Politiek gezien is het eigenlijk allang geen discussie meer: Amsterdam - en met name Nieuw-West - kan zich opmaken voor het nieuwe theater van de Meervaart in de Sloterplas. Dat er nu zelfs bomen voor gekapt moeten worden - dat werd vorige maand bekend - is voor de coalitie geen reden om de wethouder terug te sturen naar de tekentafel. "Nieuw-West is een groot stadsdeel zonder de voorzieningen die daarbij horen", zei Bastiaan Minderhoud van de grootste partij in de raad PvdA.

De nieuwe Meervaart kent een lange geschiedenis waar een boek - of een theaterstuk - over geschreven kan worden. Van de eindeloze discussie over de locatie, wantrouwen onder bewoners door discutabel opgezette participatietrajecten, het toch bouwen in het groen en het aanwijzen van de gehele Sloterplas als beschermd stadsgezicht. Zo al vier hoofdstukken - of scènes - van het politieke spektakelstuk dat 'de Nieuwe Meervaart' heet.

Het politieke debat begint alleen een grijsgedraaide plaat te worden met herhalende argumentatie bij de raadsleden. Kort samengevat: de coalitie vindt het een uitstekend idee dat het 'icoon voor Nieuw-West' in de Sloterplas komt en het merendeel van de oppositie wil wel een nieuw theater, maar dan op een andere locatie of de huidige Meervaart renoveren.

Woensdagmiddag was het debat wederom terug te brengen tot deze korte samenvatting. Op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening stond de hele ontwikkeling van het stadscentrum van Osdorp op de agenda, waar de nieuwe Meervaart onderdeel van is.

Beschermd stadsgezicht

Over twee weken moet de raad instemmen met de transformatie van het centrum van Nieuw-West, de locatie voor de nieuwbouw van de Meervaart en het wel of niet aanwijzen van de Sloterplas als beschermd stadsgezicht. Dat laatste punt werd eerder op de woensdag besproken in de commissie Monumenten en Erfgoed, waar het dan weer niet mocht gaan over de nieuwe Meervaart.

Dave de Vos (Partij voor de Dieren) trapte het debat vanmiddag tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening af. "Het is de package deal van Nieuw-West. En dat moeten we allemaal met één stem afdoen: bent u voor of tegen?"

De Partij voor de Dieren uitte vooral zorgen over de locatie van het theater. "Wij gunnen Nieuw-West ook een nieuw theater, maar elke keer is het het groen, de schone lucht en de natuur kind van de rekening. Hoe moeten wij mensen toch ooit weer gaan beseffen dat we verbonden zijn met deze planeet als we dit soort keuzes blijven maken?"

Financiën

Ook Volt ziet nieuwbouw niet zitten. "Elke keer als ik in de huidige Meervaart ben, denk ik: er is toch helemaal niks mis met dit gebouw? Het blijft voor mij en vele anderen een raadsel. Het is niet erg duurzaam om het gebouw nu al over te leveren aan een projectontwikkelaar. Die gaat het waarschijnlijk slopen. De honderd miljoen die nu voor de nieuwbouw is gereserveerd kan op zoveel andere manieren gebruikt worden in de stad", zei commissielid Femke Konings.

De SP pleitte wederom voor renovatie op de huidige locatie. Remine Alberts heeft grote zorgen over de financiële situatie bij nieuwbouw. "Het wordt een schip van bijleg. Als je ja zegt tegen dit. Ik weet nog hoe het ging met de Noord/Zuidlijn."

Coalitiepartij PvdA schaart zich daarentegen wel achter de plannen van de wethouder. "Nieuw-West is een groot stadsdeel zonder de voorzieningen die daarbij horen. Er wonen 157.000 mensen. Er komt straks ook een filmhuis. Er is nu een filmzaal met 49 stoelen. Dat komt niet tegemoet aan de wensen", aldus Minderhoud.

Hoofdgroenstructuur

In een debatje met de VVD kwam naar voren dat het voor de PvdA geen bezwaar is om te bouwen in de zogeheten Hoofdgroenstructuur. "Uw voorganger zei dat het in 2020 een no-go was om in de Hoofdgroenstructuur te bouwen", vroeg Myron von Gerhardt (VVD) aan Bastiaan Minderhoud (PvdA), die op zijn beurt zei het standpunt van de huidige fractie naar voren te brengen.

Vorige maand maakte het college bekend dat het nieuwe gebouw van theater de Meervaart mogelijk toch deels komt op een plek waar nu bomen staan. Het stadsbestuur zei daarover nog te twijfelen en vroeg gemeenteraadsleden om de knoop door te hakken.

Stadsdeelbestuurder van Nieuw-West Sandra Doevendans (PvdA) was ook aanwezig in de commissiezaal om vragen te beantwoorden. "Ik hoor hier heel veel 'de bewoners van Nieuw-West'. Dat vind ik heel interessant ik woon ook al heel lang in Nieuw-West. Er zijn heel veel verschillende bewoners", begon ze haar verhaal.

Von Gerhardt vroeg tot drie keer toe aan Doevendans waarom er niet gezocht wordt naar een locatie waar iedereen in Nieuw-West gelukkig van wordt. Tot twee keer toe gaf ze niet echt antwoord, maar stak een verhaal af over de talentontwikkeling waar de nieuwe Meervaart aan kan bijdragen. "Vanaf het begin totdat je een professional bent. Alles in één gebouw."

Na een derde interruptie van de VVD zei de stadsdeelbestuurder dat het een 'utopie' is dat iedereen voorstander kan worden van één locatie.

Amersfoort

Bij de coalitiepartijen klonk veel waardering voor de plannen van het college, maar de grootste fan is toch echt wethouder Reinier van Dantzig zelf, verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in de stad. Zoals al vaker over dit onderwerp pleit hij met vuur - inclusief de persoonlijke anekdote dat zijn ouders elkaar leerden kennen in Osdorp - voor de herontwikkeling van Nieuw-West inclusief het nieuwe theater.