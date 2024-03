Stad nl Opnieuw protest tegen nieuwbouwplannen de Meervaart in de Sloterplas

De plannen voor het nieuwe gebouw van theater de Meervaart in de Sloterplas zijn al jaren een punt van discussie. Maar nu er ook nog extra groen dreigt te verdwijnen, vonden bewoners het hoog tijd om weer de straat op te gaan. Zo'n vijftig betrokkenen kwamen vanmorgen bij elkaar om te protesteren: "Dit stukje groen moet beschermd worden."

Het nieuwe plan voor de locatie van de Meervaart zou betekenen dat er gebouwd wordt op een plek waar nu bomen staan. De Meervaart zou dan zowel in het water, als op het land worden gebouwd. De reden daarvoor, na onderzoek van twee adviescommissies, is dat het gebouw dan beter ingepast zou worden in de omgeving.

Quote "Nu er ook nog bomen verdwijnen, kunnen we niet stil blijven" Tineke Stricker, buurtbewoner

Tineke Stricker van de Vrienden van de Sloterplas is fel tegen de nieuwe locatie: "Dit is recreatiegebied met water en groen. Daar hoort niet een gigantisch gebouw in. Wij waren al tegen het plan voor de bouw in het water, maar nu er ook nog bomen verdwijnen, kunnen we niet stil blijven. Wij geven niet op, we kunnen zelfs door tot de Raad van State."

AT5

GroenLinks vertelde eerder niet tegen bomenkamp voor de Meervaart te zijn, omdat het 'niet hoogwaardig groen' was. Dat vinden de buurtbewoners onbegrijpelijk. "Hoe kan je nou onderscheid maken tussen groen? Groen is groen, en we hebben daar in Nieuw-West gewoon enorm behoefte aan", vertelt een buurtbewoner.

Adviescommissies Al jaren wordt er gesproken over de mogelijke nieuwbouw van de Meervaart. Aanvankelijk waren daarvoor twee opties: sloop en nieuwbouw op de huidige locatie aan de Meer en Vaart of bouwen aan de Sloterplas. Omdat wethouders en coalitiepartijen niet wilden dat het theater jaren dicht zou gaan, werd voor een nieuwe plek gekozen. Voor de nieuwe plek waren meerdere opties. Er volgden allerlei bijeenkomsten met de buurt, maar de locatie leek vooraf al vast te staan. Een meerderheid van de raad steunde die locatie in de zomer van 2021, maar een jaar later werd het theater wel verplaatst naar de hoek. Vorige maand maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat de locatie mogelijk nog iets anders wordt. Adviescommissies hebben namelijk aangeraden om het theater niet alleen op het water te bouwen, maar ook op land. Het gebouw zou zo 'beter ingepast' worden in de omgeving.

Deze week vonden er twee debatten over de Meervaart plaats in de Stopera. Duidelijk werd dat coalitiepartijen het sneuvelen van bomen geen reden vinden om de nieuwste variant van het plan te blokkeren. Het college zegt nog te twijfelen over de bouw in het groen. Over twee weken stemt de raad over de mogelijke locatiewijziging van het plan. Daarna kunnen de plannen aangepast worden, in het derde kwartaal van dit jaar zal het definitieve besluit vallen. Het theater wordt minimaal 6.600 vierkante meter en maximaal 9.000 vierkante meter groot. De maximale hoogte is 30 meter. Er is bijna honderd miljoen voor gereserveerd, maar is nog maar de vraag of dat bedrag hoog genoeg is.