Burgemeester Halsema wil leeftijdsgrens voor Top 600

Burgemeester Halsema wil een leeftijdsgrens voor de Top 600. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de aanpak succesvoller wordt in het verminderen van recidive, een van de belangrijkste doelstellingen. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek dat de Top 600 daar niet in slaagt.

De Top 600 is een lijst met veelplegers van ernstige misdrijven. Zij worden intensief gevolgd door tientallen instanties als de politie, zorginstellingen en buurtcentra. Die aanpak, die in 2011 werd opgetuigd, moet ervoor zorgen dat ze niet terugvallen in de criminaliteit. Maar vorig jaar bleek uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Datacentrum (WODC) dat de Top 600'ers niet minder vaak, maar juist vaker recidiveren dan vergelijkbare daders.

Burgemeester Halsema hoopt dat te veranderen door een leeftijdsgrens in te stellen. ''Er staan nu ook dertigjarigen op de lijst, en we weten dat de kans op het verminderen van recidive dan aanmerkelijk lager is'', zei de burgemeester in de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad. ''Door het ontbreken van een leeftijdsgrens verminder je je eigen kansen op succes.''

Selectiecriteria

Halsema wil ook dat daders ''met weinig zicht op perspectiefverbetering'' eerder uit de lijst worden verwijderd. ''Als mensen zelf niet gemotiveerd zijn, is het de vraag wat een langdurige opname in de Top 600 kan toevoegen'', zei de burgemeester. Daarnaast zouden de selectiecriteria moeten worden veranderd. Nu is de ernst van de misdrijven nog bepalend. Als het aan Halsema ligt wordt het aantal delicten de belangrijkste factor.

De aanpassingen zijn bedacht na overleg met deskundigen en medewerkers van instanties die bij de aanpak zijn betrokken. Er is nog niets definitief besloten. De burgemeester zal eerst opnieuw met betrokkenen in gesprek gaan, en de plannen daarna voorleggen aan de gemeenteraad.