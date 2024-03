Miniserie Kronieken van Rob #8: Hemelvaart

In de serie Kronieken van Rob vertelt Amsterdammer Rob van Delden over de wervelwind die zijn leven is. Van een carrière als sekswerker en professioneel windsurfer, tot drugsdealer en adrenalinejunk. In deze laatste aflevering vertelt Rob over zijn bezoek aan de hemel en ontmoeting met God en Jezus.

Het gebeurde op een doorsnee zondag. Rob lag ‘s avonds op bed tv te kijken zoals altijd. Alles was zoals altijd, totdat zijn drie katten allemaal tegelijkertijd rustig op zijn schoot kwamen liggen. “Dat doen ze normaal nooit, laat staan allemaal. Ik wist toen al dat er iets vreemds was.” Rob is opgetogen aan het vertellen over wat er daarna gebeurde. Volgens hem kwam hij toen al zwevend van zijn bed af. “Het was net als in The Exorcist of The Omen. Ken je die films?”

Voor Rob het wist, maakte hij een reis door het heelal en zag hij de mooiste dingen om zich heen. “Prachtige sterrenhemels en kleuren. Totdat ik in de hemel kwam. Daar waren alleen maar wolken om me heen en stond ik voor een poort met een wachter. En daarna mocht ik bij God en Jezus komen.” Voor de niet gelovige Rob is het een bijzonder gegeven, hij heeft God altijd gehaat en vaak ook de schuld gegeven van alle misère in zijn leven.