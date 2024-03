Stad nl In discussie over evenementenbeleid: van kritiek op festivals in parken tot angst voor vertrutting

Er waren ruim 350 aanmeldingen - inclusief de mensen op een wachtlijst - maar uiteindelijk kwamen er gisteravond maar zo'n 70 Amsterdammers opdagen in de Zuiderkerk om mee te praten over een nieuw evenementenbeleid. Wethouder Touria Meliani (Cultuur en Evenementen) wil dat het aanbod van evenementen en festivals beter aansluit bij de behoeften van alle Amsterdammers. Ook moet er meer ruimte komen voor kleinere festivals.

De stad wil het evenementenbeleid opnieuw gaan vormgeven en nodigt Amsterdammers uit om mee te denken. In de Zuiderkerk hangen overal vragen en stellingen. 'Welk evenement mag nooit uit Amsterdam verdwijnen?', 'Welk evenement mist u in het aanbod?', 'Welk soort overlast heeft u ervaren rondom evenementen?'. Ook wordt gevraagd of de bezoekers de evenementen toegankelijk en betaalbaar genoeg vinden. De aanwezigen kunnen door het plakken van briefjes en stickertjes hun mening geven.

Stickers plakken - AT5

Cultuurwethouder Touria Meliani is er ook. "De mensen kunnen input geven op de nieuwe visie die we willen maken voor evenementen. Hoe zit het met de overlast? Hebben we evenementen voor iedereen? Zijn er genoeg betaalbare evenementen? De stad verdicht steeds meer en er zijn steeds meer mensen bijgekomen." Met plezier naar festival fietsen Volgens de wethouder groeien veel evenementen, maar geldt dat voor aantal plekken waar die worden georganiseerd niet. "Er zijn veel mensen die geen evenementen meer in de parken willen. Op het moment dat dat soort dingen spelen zul je je ook als bestuur moeten afvragen of datgene wat we al doen nog wel aansluit bij de stad."

Wethouder Touria Meliani in gesprek met bewoners - AT5

Opvallend is dat veel mensen met stickertjes aangeven dat ze helemaal geen overlast ervaren van al die festivals in de stad. "Ik woon vlak naast het Sloterpark," zegt een 74-jarige bezoeker. "Daar zijn festivals. Ik vind dat leuk. De meeste mensen van mijn leeftijd zeggen 'wat een lawaai', maar ik vind het vooral leuk omdat ik zie met hoeveel plezier mensen erheen fietsen. Ik ben er zelf ook naartoe gegaan en merkte dat ik het veel leuker vond dan gedacht." Twijfels over representatie Een andere bezoeker, inmiddels de 50 gepasseerd, woont naast de Gaasperplas. "Ik denk dat de festivals er de afgelopen jaren alles aan gedaan hebben om omwonenden tevreden te houden. De geluidsoverlast is stukken minder, de overlast op straat is stukken minder, er worden bussen geregeld. Het vuil op straat is minder. Ik ben heel trots op alle festivals die in Amsterdam plaatsvinden."

Een bezoeker hoopt op een 'beauty contest' voor poezen - AT5

"Wel heel veel jonge mensen hier," zegt een omwonende van het Flevopark, die zich samen met andere bewoners verzet tegen de komst van het festival No Art. "En ook veel mensen die volgens mij een connectie hebben met evenementenbureaus. Weinig mensen van mijn leeftijd." Hij betwijfelt of de uitkomsten van vanavond wel representatief zijn voor wat de gemiddelde Amsterdammer over het evenementenbeleid denkt. Nieuw beleid vanaf 2026 "Ik kan u geruststellen," zegt Jasper Karman van het Stedelijk Evenementenbureau. "We doen op dit moment onderzoek in de hele stad onder 1300 Amsterdammers. We vragen hen wat ze vinden van de evenementen in de stad." Wat Amsterdam precies wil met de evenementen en festivals in de stad wordt vastgelegd in een visie die vóór het zomerreces op tafel moet liggen. Na de zomer zal op basis van de vastgestelde visie gewerkt worden aan het nieuwe evenementenbeleid dat op 1 januari 2026 moet ingaan.