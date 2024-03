Spaarpaal Meeuwenlaan bereikt maximum: 10.000 euro voor goed doel uit de buurt

De spaarpaal die op de Meeuwenlaan in Noord is neergezet om automobilisten aan te moedigen niet harder dan 30 kilometer per uur te rijden heeft zijn maximum bereikt: 10.000 euro. Elk voertuig dat zich netjes aan de snelheid hield spaarde 5 cent voor een goed doel uit de buurt.

Sinds december 2023 is de maximumsnelheid op meeste wegen in Amsterdam 30 kilometer per uur. De spaarpaal begon op 1 februari met tellen. Het geld gaat naar de vrijwilligers van Helen's Free Food Market. Zij zetten zich in om voedselverspilling tegen te gaan in de omgeving van het IJplein en de Vogelbuurt. De overschotten van verse producten gaan naar mensen die dit goed kunnen gebruiken. Wekelijks zorgen zo’n 20 vrijwilligers en 85 huishoudens uit de buurt er samen voor dat verse etenswaren die anders weggegooid zouden worden, niet in de afvalcontainer belanden.

Blij "We zijn ontzettend blij dat het bedrag is gehaald. Onze begroting voor dit jaar is nog niet rond, maar dankzij deze bijdrage hebben we iets meer rust. Het was hartverwarmend om te merken hoe betrokken de buurt was: in de buurtwhatsappgroep werd regelmatig gedeeld dat men bewust rustig heeft gereden om extra geld te sparen", aldus Helen van der Belt, initiatiefnemer van Helen's Free Food Market. De paal spaart nu niet meer, maar blijft nog tot medio april staan als snelheidsmeter.