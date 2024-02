Tevredenheid over maximaal 30 km in de stad, maar lang niet iedereen houdt zich eraan

Na bijna twee maanden lijkt de Amsterdammer redelijk gewend aan de nieuwe maximumsnelheid van 30 km per uur op de meeste wegen in de stad. 60% van de deelnemers van het AT5-panel is tevreden over de nieuwe snelheidsgrens. Toch ziet een meerderheid ook dat lang niet iedereen zich eraan houdt, en geven veel automobilisten in het panel toe dat zij zich ook niet altijd aan de maximumsnelheid houden.

Het was een flinke ingreep in de manier waarop we ons verplaatsen in de stad: de invoering van maximaal 30 km per uur op 80% van de wegen in Amsterdam. Maar sinds verkeerswethouder Melanie van der Horst begin december het eerste 30 km-bord onthulde, lijkt een meerderheid van de Amsterdammers tevreden met de nieuwe snelheid.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst - AT5

Bijna 2000 Amsterdammers deden mee aan de enquête van het AT5-panel, en 60% procent van hen is positief. "Het is veel relaxter, we moeten onthaasten en het is gewoon veiliger", aldus één van de deelnemers. "Het geeft een rustiger verkeersbeeld", zegt een andere voorstander. En: "Er zijn straten waar je weer normaal over kunt steken als fietser of voetganger, heel fijn."

Quote "Niet te doen, de helft doet het wel en de helft niet, irritant en gevaarlijk" lid AT5-panel

Maar lang niet iedereen is tevreden. Ruim een derde van de AT5-panelleden vindt het maar niks. "Je kunt net niet in de 3e versnelling rijden", aldus één van hen, "en bij de 2e maakt je auto te veel herrie. Dit is geen rijden." Daar is een andere deelnemer het mee eens: "30 kilometer past bij een woonerf, maar niet in de stad. 40 kilometer is volgens mij beter en veiliger." Handhaving De gemeente heeft aangegeven niet streng te gaan handhaven, zeker niet in het begin. En dat roep het nodige onbegrip op bij een deel van de panelleden. Zo zegt één van hen zich onveiliger te voelen "omdat er nergens gehandhaafd wordt. Dus dan krijg jij die duwende chagrijnen achter je auto." Een ander: "Dit is één van de lachertjes van het Amsterdams beleid, evenals foutparkeren, vuilnisophaal, ga zo maar door. Allerhande afspreken, handhaven: ho maar."

Quote "Wel erg wennen om met de auto slechts 30 te rijden" lid AT5-panel

Nu er dus nog weinig boetes worden uitgedeeld, ligt het vooral aan de Amsterdammers zelf of er veel navolging wordt gegeven aan de nieuwe maximumsnelheid. Van de panelleden zegt maar liefst twee derde het idee te hebben dat weggebruikers zich niet aan de 30 km houden. Veel panelleden die wel eens een auto gebruiken in de stad geven ook eerlijk toe (soms) te snel te rijden. Van hen zegt 26% zich altijd netjes aan de snelheid te houden, 54% overschrijdt soms de nieuwe maximumsnelheid, en 17% houdt zich er helemaal niet aan.

AT5

Sommige autorijdende panelleden zeggen nog wel moeite te hebben om zich aan de nieuwe snelheid te houden, vooral op de wat grotere doorgaande wegen. "Soms gaat het per ongeluk nog wel iets te hard", is een veelgehoorde mening. "De infrastructuur is nog steeds gemaakt voor harder rijden", aldus een ander. "Ik vergeet het nog steeds en op sommige stukken lukt het echt niet om 30 te rijden." Veiliger? De nieuwe maximumsnelheid is vooral ingevoerd vanwege de verkeersveiligheid. Toch zegt maar 17% zich ook echt veiliger te voelen, 63% merkt geen verschil, en 16% voelt zich zelfs onveiliger. "Je hebt nu idioten die extra gas geven om er gauw voor te kunnen schieten", zegt een panellid. "Ik word links en rechts voorbij gereden door scooters en fatbikes die veel harder gaan en onverantwoordelijk tussen al het verkeer zigzaggen", aldus een ander panellid. "Dat heeft al in een aantal gevallen tot bijna-ongelukken met fietsers geleid."

AT5

Verantwoording

Aan de enquête deden 1955 Amsterdammers mee. Het onderzoek liep van 20 januari tot 24 januari.