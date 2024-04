Ghanese gemeenschap viert Pasen: "Zingen tot onze longen eruit springen"

De kerkgemeenschap Presbyterian Church of Ghana in Zuidoost kwam tweede paasdag bij elkaar om de wederopstanding van Jezus Christus te vieren. Urenlang werd er gebeden, gezongen en vooral heel veel gedanst.

"We danken God", vertelt Francisca Gyamfi, een van de initiatiefnemers. "Dank voor ons leven, het vergeven van onze zonden en dat Hij is opgestaan. We zijn samen opgestaan", voegt ze daaraan toe. Dertien verschillende groepen, van jong tot oud, treden op. "Iedere groep heeft tien minuten om een liedje te zingen en helemaal los te gaan." Pastoor Seth Adzokatse legt uit wat het belang is van de samenkomst: "Hij heeft ons hoop gegeven. Die hoop voelen wij en willen we graag met elkaar en anderen delen."