Het is Ajax, ondanks de volle ziekenboeg gelukt om te winnen van PEC Zwolle (1-3). Maar dat betekent zeker niet dat onze Kale en Kokkie tevreden zijn. De wedstrijd was, om in het paasthema te blijven, meer een lijdensweg. En de lijdensweg kan zomaar doorgetrokken worden tot volgende week zondag, want dan is De Klassieker. "Ik maak me daar echt zorgen om", zegt Kokkie.