Muziekstudio in de Banne moet nu dan echt verhuizen: "Alles in de opslag en doorzoeken"

Sound Studio 10 in de Banne in Noord pakt vandaag de laatste verhuisdozen in en eigenaar Harry ten Have sleept alle meubels in de verhuiswagen. De muziekstudio moet nu dan echt het voormalig winkelcentrum verlaten waar de studio tien jaar heeft gezeten. Nog steeds is het - na veel zoekwerk - niet gelukt een nieuwe plek te vinden: "Ik blijf muziek maken en doorzoeken, maar voor nu lijkt dat pas in 2026 te lukken."

AT5

Ten Have kocht de ruimte tien jaar geleden toen hij zijn oude baan opzegde. De studio moet weg, omdat "ze niet het gevoel hebben dat dit echt bijdroeg aan cultuur in de Banne", vertelt Harry cynisch. Afgelopen februari waren we al op bezoek om een van de laatste bandrepetities bij te wonen en zijn verhuizing te bespreken. "Ik ken geen andere ruimte van deze kwaliteit", liet een bandlid toen weten. Veel bands repeteren in de studio en het is een belangrijke plek voor muzikaal Amsterdam. Zoektocht zonder resultaat De afgelopen tijd is Ten Have hard op zoek geweest. Hij spreekt met gemeente en verhuurder Rochdale, maar nog zonder succes. "Er zijn wel plekken waar ik heen kan, maar die zijn heel ver weg, heel duur of heel snel weg als ze beschikbaar komen. Drie andere ondernemers in het gebouw hebben inmiddels een andere plek gevonden, maar het meest concrete wat Harry nu ziet gebeuren is een plek in West vanaf 2026. Voor nu moet hij al zijn spullen verhuizen naar een opslag, maar door schaarste moet ook dat buiten de stad: "Ik moet naar Gouda." Hij vindt het heel erg om dit allemaal in te moeten pakken: "Ik heb tien jaar geleden alles opgezet, en ben het nu ook weer aan het afbreken."

AT5

Cultuurwethouder Meliani zei twee maanden geleden al dat ze meedenkt voor een nieuwe plek: "Ik zet me als wethouder in voor de zoektocht naar een nieuwe ruimte. Op de lange termijn creëren we meer ruimte in nieuwe gemeentelijke projecten voor nieuwe oefenruimtes voor muzikanten. En ook in gesprekken met vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars sturen we hierop aan" De tijd zal het leren, zo probeert Harry optimistisch te denken. "Ik ga in ieder geval veel muziek maken en natuurlijk door blijven zoeken naar een goede plek. Wie weet wat er gebeurt."