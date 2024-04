Kapper Rob moet zaak aan Meidoornplein na 45 jaar uit: "Bizar wat hier gebeurt"

Al 45 jaar zit kapper Rob de Beer in een pand aan het Meidoornplein in Noord, maar daar komt als het aan woningcorporatie Ymere ligt een eind aan. De buurt wordt namelijk gerenoveerd en na de renovatie wil Ymere er een sociale huurwoning van maken. Er is wel een alternatief wat mogelijk geschikt is, maar dat pand is twee keer zo duur.