Directeur Pakhuis de Zwijger keert niet terug na klachten over angstcultuur

Egbert Fransen, oprichter en directeur van Pakhuis de Zwijger, zal niet terugkeren bij het debatcentrum. Dat heeft de Raad van Toezicht laten weten. Fransen besloot in maart vorig jaar samen met, adjunct-directeur Hester Tiggeloven, terug te treden na klachten over de werkcultuur van (oud-)medewerkers. Fransen zou een angstcultuur hebben gecreëerd onder zijn personeel.

Fransen en Tiggeloven hebben samen Pakhuis de Zwijger opgericht en zaten beiden sinds 2021 in het bestuur. In het Parool-artikel van vorig jaar maart werd Fransen omschreven als 'emotionele man', wat leidde tot geschreeuw, scheldpartijen en schoppen tegen spullen wanneer iets hem niet beviel. "Het was altijd een combinatie van schreeuwen, schoppen en slaan tegen een kast, zijn telefoon op tafel slaan, dat soort dingen", aldus een oud-medewerker destijds.

De twee besloten na het artikel terug te trekken en de Raad van Toezicht besloot om een onderzoek te laten uitvoeren naar de werkcultuur binnen Pakhuis de Zwijger. Tot die tijd werd er een interim-directeur aangesteld, dat was Oeds Westerhof. Na het onderzoek heeft de RvT besloten dat Fransen niet meer terugkeert als bestuurder. Ook Tiggeloven gaat niet meer aan de slag, maar zij is afgelopen maand al uit dienst gegaan. "Pakhuis de Zwijger is de oprichters veel dank verschuldigd voor hun inzet. Als ondernemers hebben zij in 17 jaar samen met alle medewerkers Pakhuis de Zwijger tot bloei gebracht", aldus de Raad van Toezicht.

Pakhuis de Zwijger gaat op zoek naar een nieuwe vaste directeur-bestuurder.