Supportersverenigingen Ajax hopen op 'konijn uit hoge hoed' voor aanblijven Kroes als directeur

De AFCA Supportersclub en de Supportersvereniging Ajax hopen dat Alex Kroes de algemeen directeur van Ajax kan blijven. De supportersverenigingen erkennen dat er juridisch gezien geen andere mogelijkheid was voor Ajax na de acties van Kroes en blijven daarom hopen op een 'konijn uit de hoge hoed'. De supportersclubs zijn daarnaast kritisch op de Raad van Commissarissen en eisen hun vertrek.

De supportersverenigingen hebben een gesprek gehad met Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, en de directie van Ajax. Daarin kregen zij uitgelegd hoe de club tot het besluit is gekomen om Alex Kroes te schorsen als algemeen directeur. "Hier valt – ook in deze situatie – juridisch geen speld tussen te krijgen, hoe onschuldig de aankoop van de aandelen ook bedoeld is", aldus de supportersclub.

Voor de supportersverenigingen is het dan ook niet mogelijk om acties te ondernemen voor het behoud van Kroes bij de club en moet er volgens hen worden gehoopt dat de stap die Kroes heeft gezet naar de Autoriteit Financiële Markten een uitkomst gaat bieden. "Het is nu hopen op een 'konijn uit de hoge hoed' dat mogelijk maakt dat Alex Kroes alsnog kan aanblijven als algemeen directeur van Ajax."

Kritiek op RvC

Ondanks dat de supportersclubs het juridisch begrijpen wat Ajax doet, is er volgens hen een andere schuldige in het verhaal: de Raad van Commissarissen. "Net als bij de aanstelling en controle van Sven Mislintat als technisch directeur, is de RvC ook onzorgvuldig te werk gegaan bij het aanstellen van Alex Kroes." De verenigingen verwijten de RvC van het niet stellen van de juiste vragen tijdens die procedure. "Simpele vragen die ons aller Ajax een hoop ellende hadden kunnen besparen."

Volgens de supportersverenigingen is de Raad van Commissarissen daarom medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke chaos die er binnen Ajax heerst. De RvC zouden daarom volgens de supporters per direct moeten worden vervangen.

Handelen op voorkennis

Alex Kroes, die sinds 15 maart in dienst was bij Ajax als algemeen directeur, werd gisteren door de Amsterdammers geschorst voor het handelen met voorkennis. De Raad van Commissarissen (RvC) kwam erachter dat Kroes, een week voordat op 2 augustus vorig jaar bekend werd dat hij bij Ajax zou gaan werken, ruim 17 duizend aandelen in de club kocht. Volgens Kroes zelf kocht hij die uit betrokkenheid bij de club.