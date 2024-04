Gemeente start met proef: snelle fietsers mogen naar de rijbaan

Iedereen die in de stad woont, zal het hebben gemerkt: de snelheidsverschillen zijn door de komst van fatbikes en andere elektrische fietsen steeds groter geworden. Volgens de gemeente komt dat de veiligheid op de Amsterdamse fietspaden niet ten goede: "Uit onderzoek blijkt dat de helft van de slachtoffers van verkeersongevallen waar een ambulance aan te pas komt een fietser is."

Tijdens de proef kunnen fietsers die harder willen dan 20 km per uur naar de rijbaan, waar de maximale snelheid 30 km per uur is. En zo maakt het in de stad qua snelheid niet meer uit of je in een auto zit of op een fiets rijdt. Op de weg zullen markeringen en verkeersborden worden aangebracht, zodat duidelijk is waar fietsers de rijbaan op kunnen.

Het idee komt uit de koker van het Amsterdam Bike City Innovatielab en moet een oplossing bieden voor de snelheidsverschillen op het fietspad. "Ik hoor steeds meer Amsterdammers van jong tot oud die niet meer durven te fietsen in de stad", aldus verkeerswethouder Melanie van der Horst. "Dit wil ik niet laten gebeuren."

Snorfiets

De gemeente benadrukt dat het niet de eerste keer is dat het fietspad is 'ontlast' door voertuigen naar de autobaan te sturen. In 2019 zijn snorfietsers al naar de rijbaan verplaatst. "Na de evaluatie bleek dat de verkeersveiligheid, doorstroming en drukte op de fietspaden waren verbeterd én dat het aantal ongelukken waarbij een snorfietser betrokken was flink was gedaald."