Aanpak veiligheid fatbikes duurt wethouder te lang: "Rijden nu al te veel kinderen onverzekerd rond"

De aangekondigde veiligheidsmaatregelen van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) omtrent fatbikes gaan verkeerswethouder Melanie van der Horst niet snel genoeg. De minister kondigde vorige week onder andere een verbod aan op opvoersetjes. Van der Horst: "We missen een verkoopverbod van illegale e-bikes en het onderzoek naar de kentekenplicht. We moeten echt snel handelen om de verkeersveiligheid te verbeteren."

Tieners of nog jongere kinderen die op e-bikes rakelings langs anderen scheuren, dwars door voetgangersgebied gaan of met hun telefoon in de hand rijden: veel Amsterdammers ergeren zich er kapot aan en het is rijgedrag dat de Vervoerregio Amsterdam grote zorgen baart. De risico's staan al langer op de agenda en in november vorig jaar vroeg de stad samen met 43 gemeenten het kabinet al om hulp in een brandbrief.

(On)zichtbare trapondersteuning

Daar heeft minister Harbers nu gehoor aan gegeven met een pakket maatregelen. Allereerst moet er een verbod komen op het hebben van een opvoersetje of gashendel op elektrische fietsen. Nu mag dat er wel op zitten, maar mag het niet áán staan. Bestuurders kunnen zo vrij makkelijk de trapondersteuning uit zetten bij een controle. Maar het plan is dat zoiets helemaal niet op de fiets mag zitten.

Handhaven van deze regel wordt nog wel even lastig, want de technologie gaat zo hard dat politiemensen niet altijd kunnen zien of een fiets op zo'n manier is gemanipuleerd. Een gashendel is nog wel zichtbaar, maar als het om software gaat, wordt dat lastiger.