Broer slachtoffer dodelijke steekpartij Hazelaarstraat: "Hij stak als een wild beest op hem in"

De verdachte van de dodelijke steekpartij in de Hazelaarstraat vorig jaar, Regillio A., zit sinds een week in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank. Voor de familie van het slachtoffer is het van groot belang dat de verdachte psychiatrisch wordt onderzocht omdat ze niet kunnen begrijpen dat iemand hun familielid op zo'n gewelddadige manier om het leven heeft gebracht.

Een ruzie in de woning van de 63-jarige Regillio A. met het slachtoffer Mustapha Zouini om een pinpas is mogelijk de aanleiding van de dodelijke steekpartij. In de nacht daarvoor hadden ze mogelijk met een derde man drugs gebruikt. A. rende zijn slachtoffer die ochtend vanuit zijn huis met een groot mes achterna en stak hem meerdere malen in zijn hals en hart. Op het moment van de steekpartij waren er veel mensen op straat onder wie ook kinderen. Getuigen spraken van een bloedbad.

Zouini: "Ik ben zeker blij dat hij naar het Pieter Baan Centrum is gegaan, dat hij onderzocht gaat worden omdat we het dan een soort van kunnen afsluiten. Heeft 'ie (Regillio A., red.) het met volle 100 procent verstand gedaan? De mensen die het hebben gezien zagen dat hij maar op hem bleef insteken, zelfs toen omstanders hem met planken weg probeerden te jagen, bleef hij maar doorgaan."

Abdelali Zouini, de jongere broer van het slachtoffer, schiet nog steeds vol als hij aan zijn oudere broer denkt, de 36-jarige Mustapha Zouini. Vooral de gewelddadige manier waarop hij is vermoord, is niet te bevatten zegt hij. En maakt dat ze zijn dood moeilijk kunnen verwerken.

Abdelali Zouini: "Wij kennen niet de dood van iemand die op zo'n erge manier wordt doodgestoken. Kijk, als het één keer was en hij raakte per ongeluk een slagader, dan kan je nog denken: het had misschien niet zo kunnen zijn. Maar hoe hij als een wild beest op hem zat instak, daar heb ik geen woorden voor.

Andere kant

Het slachtoffer kende de verdachte waarschijnlijk van het Mosplein waar hij vaak rondhing met andere verslaafden. Een andere broer vertelde na de vorige zitting dat Mustapha een licht verstandelijke beperking had en meer begeleiding nodig had van hulporganisaties.

Abdelali Zouini vertelt graag over de andere kant van zijn broer Mustapha. Ze hadden goed contact. Abdelali: "Wij aten letterlijk uit één bord. In het weekend komen we nog steeds samen en dan zie je dat er een gemis is. Hij was thuis ook degene die altijd met de kinderen speelde en grapjes met ze maakte en speelgoed voor ze kocht. Nu zie je de leegte die er is."